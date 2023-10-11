https://sputnikarabic.ae/20231011/متظاهر-ينتزع-علم-إسرائيل-عن-بناء-بلدية-شيفيلد-البريطانية-ويضع-الفلسطيني-فيديو-1081905869.html
متظاهر ينتزع علم إسرائيل عن بناء بلدية "شيفيلد" البريطانية ويضع الفلسطيني... فيديو
متظاهر ينتزع علم إسرائيل عن بناء بلدية "شيفيلد" البريطانية ويضع الفلسطيني... فيديو
تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر قيام أحد المحتجين بانتزاع العلم الإسرائيلي من أعلى مبنى بلدية شيفيلد البريطانية ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T12:54+0000
2023-10-11T12:54+0000
2023-10-11T12:54+0000
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ويشاهد في الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام أحد المتظاهرين بالصعود إلى أعلى برج البلدية ورفع العلم الفلسطيني على سارية البرج.وبعد ذلك يلاحظ قيام المتظاهر برمي العلم الإسرائيلي من أعلى البرج باتجاه الجماهير المجتمعة في أسفل الساحة المقابلة للبلدية.وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231011/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم العربي
نادي الفيديو, العالم العربي
متظاهر ينتزع علم إسرائيل عن بناء بلدية "شيفيلد" البريطانية ويضع الفلسطيني... فيديو
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تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر قيام أحد المحتجين بانتزاع العلم الإسرائيلي من أعلى مبنى بلدية شيفيلد البريطانية ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.
ويشاهد في الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام أحد المتظاهرين بالصعود إلى أعلى برج البلدية ورفع العلم الفلسطيني على سارية البرج.
وبعد ذلك يلاحظ قيام المتظاهر برمي العلم الإسرائيلي من أعلى البرج باتجاه الجماهير المجتمعة في أسفل الساحة المقابلة للبلدية.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.