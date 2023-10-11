مسيرات متباينة لأنصار فلسطين وأخرى لإسرائيل في مختلف مدن العالم
12:54 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 13:04 GMT 11.10.2023)
أثناء كل جولة من تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتباين مواقف الدول والشعوب بشأن هذا النزاع، بين مؤيدة ومعارضة.
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" صورًا لمسيرات حاشدة في مختلف مدن العالم لدعم فلسطين وإسرائيل.
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthمسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في لندن، إنجلترا
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© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في لندن، إنجلترا
© AFP 2023 / Luis Robayoمسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في بوينس آيروس، الأرجنتين
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© AFP 2023 / Luis Robayo
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في بوينس آيروس، الأرجنتين
© AFP 2023 / Cole Burston مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في تورونتو، كندا
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© AFP 2023 / Cole Burston
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في تورونتو، كندا
© AP Photo / Craig Ruttleمسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في نيويورك، الولايات المتحدة
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© AP Photo / Craig Ruttle
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في نيويورك، الولايات المتحدة
© AP Photo / Craig Ruttleمسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في نيويورك، الولايات المتحدة
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© AP Photo / Craig Ruttle
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في نيويورك، الولايات المتحدة
© AP Photo / Ivan Valenciaمسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في بوغوتا، كولومبيا
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© AP Photo / Ivan Valencia
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في بوغوتا، كولومبيا
© AP Photo / Victor R. Caivanoمسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في بوينس آيروس، الأرجنتين
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© AP Photo / Victor R. Caivano
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في بوينس آيروس، الأرجنتين
© AP Photo / Paul Whiteمسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في مدريد، إسبانيا
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© AP Photo / Paul White
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في مدريد، إسبانيا
© AP Photo / Kin Cheungمسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في لندن، إنجلترا
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© AP Photo / Kin Cheung
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في لندن، إنجلترا
© AP Photo / Rick Rycroftمسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في سيدني، أستراليا
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© AP Photo / Rick Rycroft
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في سيدني، أستراليا
© AFP 2023 / Valery Hacheمسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في مدينة نيس، فرنسا
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© AFP 2023 / Valery Hache
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في مدينة نيس، فرنسا
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