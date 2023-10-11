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https://sputnikarabic.ae/20231011/مسيرات-لأنصار-فلسطين-وإسرائيل-في-مختلف-مدن-العالم-1081885415.html
مسيرات متباينة لأنصار فلسطين وأخرى لإسرائيل في مختلف مدن العالم
مسيرات متباينة لأنصار فلسطين وأخرى لإسرائيل في مختلف مدن العالم
أثناء كل جولة من تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتباين مواقف الدول والشعوب بشأن هذا النزاع، بين مؤيدة ومعارضة. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
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تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" صورًا لمسيرات حاشدة في مختلف مدن العالم لدعم فلسطين وإسرائيل.لمتابعة أخبار تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على موقعنا - اضغط هنا.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
фото, صور, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

مسيرات متباينة لأنصار فلسطين وأخرى لإسرائيل في مختلف مدن العالم

12:54 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 13:04 GMT 11.10.2023)
تابعنا عبرTelegramNabd
أثناء كل جولة من تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتباين مواقف الدول والشعوب بشأن هذا النزاع، بين مؤيدة ومعارضة.
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" صورًا لمسيرات حاشدة في مختلف مدن العالم لدعم فلسطين وإسرائيل.
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthمسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في لندن، إنجلترا
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في لندن، إنجلترا - سبوتنيك عربي
1/11
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في لندن، إنجلترا
© AFP 2023 / Luis Robayoمسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في بوينس آيروس، الأرجنتين
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في بوينس آيروس، الأرجنتين - سبوتنيك عربي
2/11
© AFP 2023 / Luis Robayo
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في بوينس آيروس، الأرجنتين
© AFP 2023 / Cole Burston مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في تورونتو، كندا
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في تورونتو، كندا - سبوتنيك عربي
3/11
© AFP 2023 / Cole Burston
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في تورونتو، كندا
© AP Photo / Craig Ruttleمسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في نيويورك، الولايات المتحدة
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في نيويورك، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي
4/11
© AP Photo / Craig Ruttle
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في نيويورك، الولايات المتحدة
© AP Photo / Craig Ruttleمسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في نيويورك، الولايات المتحدة
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في نيويورك، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي
5/11
© AP Photo / Craig Ruttle
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في نيويورك، الولايات المتحدة
© AP Photo / Ivan Valenciaمسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في بوغوتا، كولومبيا
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في بوغوتا، كولومبيا - سبوتنيك عربي
6/11
© AP Photo / Ivan Valencia
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في بوغوتا، كولومبيا
© AP Photo / Victor R. Caivanoمسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في بوينس آيروس، الأرجنتين
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في بوينس آيروس، الأرجنتين - سبوتنيك عربي
7/11
© AP Photo / Victor R. Caivano
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في بوينس آيروس، الأرجنتين
© AP Photo / Paul Whiteمسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في مدريد، إسبانيا
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في مدريد، إسبانيا - سبوتنيك عربي
8/11
© AP Photo / Paul White
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في مدريد، إسبانيا
© AP Photo / Kin Cheungمسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في لندن، إنجلترا
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في لندن، إنجلترا - سبوتنيك عربي
9/11
© AP Photo / Kin Cheung
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في لندن، إنجلترا
© AP Photo / Rick Rycroftمسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في سيدني، أستراليا
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في سيدني، أستراليا - سبوتنيك عربي
10/11
© AP Photo / Rick Rycroft
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في سيدني، أستراليا
© AFP 2023 / Valery Hacheمسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في مدينة نيس، فرنسا
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في مدينة نيس، فرنسا - سبوتنيك عربي
11/11
© AFP 2023 / Valery Hache
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في مدينة نيس، فرنسا
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