https://sputnikarabic.ae/20231011/مصدر-مصري-ينفي-تحذير-إسرائيل-من-عملية-كبيرة-قبل-بدء-الحرب-بـ10-أيام-1081900150.html
مصدر مصري ينفي تحذير إسرائيل من عملية كبيرة قبل بدء الحرب بـ10 أيام
مصدر مصري ينفي تحذير إسرائيل من عملية كبيرة قبل بدء الحرب بـ10 أيام
ردت مصر، اليوم الأربعاء، على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن قيامها بتوجيه تحذير إلى إسرائيل قبل عملية "طوفان الأقصى". 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T10:31+0000
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وأفادت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، بأن "مصدر مصري مسئول نفى قيام بلاده "بتحذير إسرائيل من عملية كبيرة قبل بدء الحرب بـ10 أيام".ونفت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين الماضي، المزاعم التي تحدثت عن أن وزير المخابرات المصري عباس كامل حذر إسرائيل قبل 10 أيام من الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس.وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له، إن "التقارير التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بأن وزير المخابرات المصري اتصل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحذره من شيء غير عادي من اتجاه غزة، كاذبة تماما".ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" هي الأخرى، عن مسؤول كبير في المخابرات المصرية، أن "إسرائيل تجاهلت التحذيرات المصرية المتكررة بشأن ما كان على وشك الحدوث في غزة".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم العربي
مصدر مصري ينفي تحذير إسرائيل من عملية كبيرة قبل بدء الحرب بـ10 أيام
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ردت مصر، اليوم الأربعاء، على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن قيامها بتوجيه تحذير إلى إسرائيل قبل عملية "طوفان الأقصى".
وأفادت صحيفة
"اليوم السابع" المصرية، بأن "مصدر مصري مسئول نفى قيام بلاده "بتحذير إسرائيل من عملية كبيرة قبل بدء الحرب بـ10 أيام".
ونفت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين الماضي، المزاعم التي تحدثت عن أن وزير المخابرات المصري عباس كامل حذر إسرائيل قبل 10 أيام من الهجوم المفاجئ
الذي شنته حركة حماس.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له، إن "التقارير التي نشرتها صحيفة
"يديعوت أحرنوت"، بأن وزير المخابرات المصري اتصل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحذره من شيء غير عادي من اتجاه غزة، كاذبة تماما".
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" هي الأخرى، عن مسؤول كبير في المخابرات المصرية، أن "إسرائيل تجاهلت التحذيرات المصرية المتكررة بشأن ما كان على وشك الحدوث في غزة".
وأضاف المسؤول، وفقًا للوكالة، أنه "رغم أن الرسالة التي نقلتها، ركزت إسرائيل على الوضع في الضفة الغربية وقللوا من أهمية التهديد القادم من غزة".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة
.