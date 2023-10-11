https://sputnikarabic.ae/20231011/مصر-تحذر-من-التوسع-في-تنفيذ-سياسات-العقاب-الجماعي-والتجويع-في-قطاع-غزة-1081896924.html

مصر تحذر من التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والتجويع في قطاع غزة

مصر تحذر من التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والتجويع في قطاع غزة

استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، مفوض الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند. 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T09:37+0000

2023-10-11T09:37+0000

2023-10-11T09:37+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار قطاع غزة

طوفان الأقصى

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/07/1081772438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1f44d4e35dba4301c0110a45557d4a9.jpg

وحذر شكري، خلال اللقاء، من "مغبة التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار المخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، لما لذلك من آثار وخيمة على تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين".وأعرب عن "قلق مصر البالغ تجاه القصف الذي أصاب مدرسة تابعة للأونروا تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة"، حسب بيان للخارجية المصرية.وأشار وزير الخارجية المصري إلى تأكيد موقف مصر الثابت والراسخ تجاه ركائز حل وتسوية القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن "مصر سبق وأن أكدت على مخاطر غياب أفق الحل وتزايد حدة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني".وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، أن بلاده لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.وأضاف السيسي، في تصريحات له، أن "مصر تأمل في حل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات، التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية"، مؤكدا أن "مصر لن تتخلى عن التزاماتها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وأشار إلى أن "التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة بأكملها".وشدد الرئيس المصري أن "أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف"، ووجّه رسالة إلى الشعب المصري، بأنه "يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد".ولفت السيسي إلى أن "مصر تجري اتصالات مكثفة على جميع المستويات لوقف المواجهات العسكرية بين إسرائيل والفلسطينيين، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".يأتي ذلك بعد أيام من إعلان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231011/أمريكا-تجري-محادثات-مع-مصر-وإسرائيل-بشأن-توفير-ممر-آمن-للمدنيين-في-غزة-1081881398.html

https://sputnikarabic.ae/20231011/خالد-مشعل-نتنياهو-يطبق-سياسة-الأرض-المحروقة-في-غزة-فيديو-1081880058.html

https://sputnikarabic.ae/20231011/إعلام-الطائرات-الإسرائيلية-استهدفت-منزلا-وسط-غزة-دون-إنذار--ما-أسفر-عن-سقوط-عدد-كبير-من-القتلى--1081878463.html

مصر

أخبار قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي