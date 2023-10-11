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وزارة الصحة بغزة: الخدمات الصحية في القطاع دخلت "مرحلة حرجة"
https://sputnikarabic.ae/20231011/وزارة-الصحة-بغزة-الخدمات-الصحية-في-القطاع-دخلت-مرحلة-حرجة-1081917149.html
وزارة الصحة بغزة: الخدمات الصحية في القطاع دخلت "مرحلة حرجة"
وزارة الصحة بغزة: الخدمات الصحية في القطاع دخلت "مرحلة حرجة"
قالت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الخميس، إن الخدمات الصحية في القطاع دخلت مرحلة حرجة والأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T22:04+0000
2023-10-11T22:05+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت في بيان: "المستشفيات في حال انشغال تام لقدراتها السريرية والجرحى والمرضى باتوا يفترشون الأرض".وأَضافت: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى بسبب انهاكه للمنظومة الصحية وإضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة".ولفتت إلى أن : وقالت إن "حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 1100 فلسطيني وأكثر من 5000 مصاب".هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20231011/الجيش-الإسرائيلي-يواصل-قصفه-لأهداف-تابعة-لمنظمة-حماس-في-قطاع-غزة-1081916527.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

وزارة الصحة بغزة: الخدمات الصحية في القطاع دخلت "مرحلة حرجة"

22:04 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 22:05 GMT 11.10.2023)
© AFP 2023 / Mahmud Hamsقصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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قالت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الخميس، إن الخدمات الصحية في القطاع دخلت مرحلة حرجة والأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد.
وقالت في بيان: "المستشفيات في حال انشغال تام لقدراتها السريرية والجرحى والمرضى باتوا يفترشون الأرض".
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وأَضافت: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى بسبب انهاكه للمنظومة الصحية وإضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة".
ولفتت إلى أن :
"الوضع الصحي بات لا يحتمل الصمت ويجب التحرك العاجل لتوفير ممر أمن للإمدادات الطبية ومغادرة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان".
وقالت إن "حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 1100 فلسطيني وأكثر من 5000 مصاب".
هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
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وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".
ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.
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