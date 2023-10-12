https://sputnikarabic.ae/20231012/ألمانيا-تضع-طائرتين-مسيرتين-حربيتين-تحت-تصرف-إسرائيل-في-القتال-ضد-حماس-1081918242.html
ألمانيا تضع طائرتين مسيرتين حربيتين تحت تصرف إسرائيل في القتال ضد "حماس"
ألمانيا تضع طائرتين مسيرتين حربيتين تحت تصرف إسرائيل في القتال ضد "حماس"
ِوافقت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس، على طلب إسرائيلي باستخدام اثنتين من الطائرات المسيرة في القتال ضد حركة "حماس" الفلسطينية، تزامنا مع تصاعد القصف... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T00:56+0000
2023-10-12T00:56+0000
2023-10-12T00:57+0000
أخبار ألمانيا
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن وزير الدفاع، قوله: "وضع طائرتين مسيّرتين حربيّتين من طراز "هيرون تي بي" تحت تصرف إسرائيل في القتال ضد حركة حماس"كما أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، في وقت سابقأ بأن ألمانيا قدمت لإسرائيل اثنتين من الطائرات المسيرة القتالية من نوع "هيرون تي بي".وقالت المجلة إن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس وافق يوم الأربعاء على طلب إسرائيل لاستخدام الطائرات خلال عطلة نهاية الأسبوع.وبحسب المجلة، كانت القوات الجوية الألمانية استأجرت هذه الطائرات لتدريب 16 طيارًا ألمانيًا على هذا الطراز في إسرائيل، ولكن المتدربين العسكريين الألمان يعودون الآن إلى ألمانيا بسبب تصاعد الوضع في إسرائيل.ويتعرض قطاع غزة منذ أيام لغارات وهجمات من الطيران العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ضمن عملية أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية" ردا على العملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحماس السبت المنصرم بعد اقتحامها مستوطنات غلاف غزة برا وبحرا وجوا حيث سيطرت على مستوطنات الغلاف.وقتل خلال "طوفان الأقصى" أكثر من 1000 إسرائيلي وأصيب أكثر من 4000 وقتل ما يربو على 1100 فلسطيني وأصيب أكثر من خمسة الآف.وأعلنت إسرائيل أنها تشن حرب على غزة وليس عملية عسكرية هدفها اجتثاث التنظيمات المسلحة في غزة. في السياق ذاته تواصل المقاومة الفلسطينية منذ السبت المنصرم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20231012/بايدن-يطالب-إسرائيل-بإتباع-قوانين-الحرب-في-هجومها-على-قطاع-غزة-1081918130.html
https://sputnikarabic.ae/20231011/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-مواقع-متفرقة-في-قطاع-غزة-1081917846.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار ألمانيا, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
ألمانيا تضع طائرتين مسيرتين حربيتين تحت تصرف إسرائيل في القتال ضد "حماس"
00:56 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 00:57 GMT 12.10.2023) تابعنا عبر
ِوافقت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس، على طلب إسرائيلي باستخدام اثنتين من الطائرات المسيرة في القتال ضد حركة "حماس" الفلسطينية، تزامنا مع تصاعد القصف الإسرائيلي للقطاع الذي خلف أكثر من 1100 قتيلا.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن وزير الدفاع، قوله: "وضع طائرتين مسيّرتين حربيّتين من طراز "هيرون تي بي" تحت تصرف إسرائيل في القتال ضد حركة حماس"
كما أفادت مجلة
"دير شبيغل" الألمانية، في وقت سابقأ بأن ألمانيا قدمت لإسرائيل اثنتين من الطائرات المسيرة القتالية من نوع "هيرون تي بي".
وقالت المجلة إن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس وافق يوم الأربعاء على طلب إسرائيل لاستخدام الطائرات خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبحسب المجلة، كانت القوات الجوية الألمانية استأجرت هذه الطائرات لتدريب 16 طيارًا ألمانيًا على هذا الطراز في إسرائيل، ولكن المتدربين العسكريين الألمان يعودون الآن إلى ألمانيا بسبب تصاعد الوضع في إسرائيل.
ويتعرض قطاع غزة منذ أيام لغارات وهجمات من الطيران العسكري الإسرائيلي
على قطاع غزة ضمن عملية أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية" ردا على العملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحماس السبت المنصرم بعد اقتحامها مستوطنات غلاف غزة برا وبحرا وجوا حيث سيطرت على مستوطنات الغلاف.
وقتل خلال "طوفان الأقصى" أكثر من 1000 إسرائيلي وأصيب أكثر من 4000 وقتل ما يربو على 1100 فلسطيني وأصيب أكثر من خمسة الآف.
وأعلنت إسرائيل أنها تشن حرب على غزة
وليس عملية عسكرية هدفها اجتثاث التنظيمات المسلحة في غزة. في السياق ذاته تواصل المقاومة الفلسطينية منذ السبت المنصرم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية.