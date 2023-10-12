https://sputnikarabic.ae/20231012/أمير-عبد-اللهيان-في-ظل-استمرار-العدوان-وجرائم-الحرب-على-غزة-فإن-فتح-جبهات-أخرى-احتمال-قائم-1081958774.html

أمير عبد اللهيان: في ظل استمرار العدوان وجرائم الحرب على غزة فإن فتح جبهات أخرى احتمال قائم

أمير عبد اللهيان: في ظل استمرار العدوان وجرائم الحرب على غزة فإن فتح جبهات أخرى احتمال قائم

وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت ضمن جولة يجريها في عدد من الدول العربية. 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T21:21+0000

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2023-10-12T21:41+0000

وزير الخارجية الإيراني

العالم

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

اشتباكات غزة

أخبار فلسطين اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من بيروت، إن "عملية طوفان الأقصى جاءت رداً على جرائم الكيان الصهيوني". مؤكدا أن "الدول والشعوب الإسلامية لا تقبل بالانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".وفي تصريح لقناة "الميادين"، أكد الوزير أمير عبد اللهيان أن "إيران مستمرة وبقوة في دعمها السياسي والإعلامي للمقاومة الفلسطينية".وأوضح قائلا: "مباحثاتنا مع السعودية في إطار استراتيجيتنا لدعم فلسطين".واحتد النزاع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، إذ شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا خطيرا وتبادلًا للعنف بين الطرفين. بدأت هذه التصعيدات بإعلان "حماس" عن عملية "طوفان الأقصى"، التي شهدت إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، واقتحام قوات "حماس" لمستوطنات إسرائيلية قريبة من القطاع، مما أسفر عن أسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.ردت إسرائيل على هذه الهجمات بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، مهددة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجماتها. كما أعلنت إسرائيل استعادة السيطرة الكاملة على منطقة غلاف غزة بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى.وخلال هذه التصعيدات والقصف المكثف والاشتباكات متبادلة، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب آلاف آخرون من الإسرائيليين والفلسطينيين. ووفقًا لمصادر متعددة، يعتقد أن هناك نحو 150 إسرائيليًا محتجزين لدى "حماس" حاليًا، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا وجدلاً.

https://sputnikarabic.ae/20231012/العكلوك-لـ-سبوتنيك-قرار-اجتماع-الجامعة-العربية-لم-يرق-لمستوى-الجرائم-الإسرائيلية-في-غزة-1081947734.html

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وزير الخارجية الإيراني, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة, أخبار فلسطين اليوم