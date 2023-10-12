https://sputnikarabic.ae/20231012/إسرائيل-تعلن-لأول-مرة-عدد-جنودها-الأسرى-وارتفاع-حصيلة-القتلى-1081926290.html

إسرائيل تعلن لأول مرة عدد جنودها الأسرى… وارتفاع حصيلة القتلى

إسرائيل تعلن لأول مرة عدد جنودها الأسرى… وارتفاع حصيلة القتلى

ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية إلى 220 قتيلا، بعدما تم الإعلان عن مقتل 31 جنديا وضابطا جدد. 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T09:23+0000

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وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن عدد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية وصل إلى 81 جنديا وضابطا، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".كما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه أبلغ 97 عائلة إسرائيلية بأسر أقاربهم على يد حركة "حماس".وبحسب الصحيفة، فإن معظم قتلى الجيش الإسرائيلي لقوا حتفهم في المناطق الحدودية مع قطاع غزة.وبلغ إجمالي حصيلة قتلى إسرائيل منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حتى الآن، 1300 قتيل، إضافة إلى 3 آلاف و300 مصاب، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنها قامت بإجلاء آلاف الإسرائيليين من 24 مستوطنة في غلاف غزة، مشيرة إلى أن عمليات الإخلاء لا تزال مستمرة.ومنذ إطلاق الجيش الإسرائيلي لعملية "السيوف الحديدية" ضد المقاومة الفلسطينية، تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية تنفيذ غارات جوية عنيفة على قطاع غزة وخاصة في مخيم الشاطئ، غرب قطاع غزة، وجباليا (شمال شرق)، ما تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.يذكر أن القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، أعلن يوم السبت الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

https://sputnikarabic.ae/20231012/الصحة-الفلسطينية-ارتفاع-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-إلى-1200-قتيل-و5600-مصاب--1081919639.html

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم