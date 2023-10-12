https://sputnikarabic.ae/20231012/إعلام-بريطانيا-تعزز-وجودها-العسكري-في-شرق-البحر-المتوسط-1081958506.html

إعلام: بريطانيا تعزز وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط

إعلام: بريطانيا تعزز وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط

ذكرت صحيفة غربية أن الجيش البريطاني سينقل قوات إضافية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​للتعبير عن دعمه للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. 12.10.2023, سبوتنيك عربي

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وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم إرسال سفينتين (واحدة سفينة إنزال وأخرى إخلاء) تابعتين للبحرية البريطانية، بالإضافة إلى إرسال طائرات دورية وعدة مروحيات إلى هذه المنطقة. وذكرت صحيفة "غارديان" أن من مهام القوات البريطانية في شرق البحر الأبيض المتوسط "مراقبة التهديدات التي يتعرض لها الاستقرار الإقليمي". بالإضافة إلى ذلك، سيكون الجيش البريطاني، إذا لزم الأمر، على استعداد لتقديم الدعم للجيش الإسرائيلي.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفيما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

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