https://sputnikarabic.ae/20231012/إعلام-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-أجرى-مشاورات-أمنية-قبل-ساعات-من-عملية-طوفان-الأقصى-1081949425.html

إعلام: رئيس الأركان الإسرائيلي أجرى مشاورات أمنية قبل ساعات من عملية "طوفان الأقصى"

إعلام: رئيس الأركان الإسرائيلي أجرى مشاورات أمنية قبل ساعات من عملية "طوفان الأقصى"

أجرى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اتصالات ومشاورات أمنية وعسكرية قبل ساعات من عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة حماس، فجر السبت... 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T15:53+0000

2023-10-12T15:53+0000

2023-10-12T15:53+0000

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وذكرت "القناة الـ 12" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أنه سمح بالنشر لوسائل الإعلام في البلاد، بأن الجنرال هاليفي أجرى اتصالات هاتفية مع قادة عسكريين آخرين، مساء يوم الجمعة الماضية، أي قبل ساعات قليلة من إطلاق حماس عمليتها العسكرية "طوفان الأقصى".وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن قائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلية قد انضم إلى محادثة هاتفية أجراها الجنرال هاليفي مع جنرالات آخرين في هيئة الأركان الإسرائيلية، مساء الجمعة الماضية، مضيفةً أنه كانت هناك تحذيرات فورية، ولكن تم الانتظار حتى صباح السبت، لمعالجة المعلومات التي وردت إليهم.وشددت القناة على أنه لم يكن هناك أي حالة ذعر أو قلق قد انتاب هؤلاء القادة الإسرائيليين، بدليل تأجيلهم مناقشة تلك المعلومات حتى صباح السبت، لتفاجئهم حركة حماس بعملية "طوفان الأقصى".ولفتت إلى أن الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان ربما اعترف ضمنيا بذلك، حينما صرح في وقت سابق من اليوم الخميس، بأنه "بلاده سوف تتعلم، وسوف نحقق، ولكن الآن هو وقت الحرب".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إلقاءه نحو 6000 قنبلة على قطاع غزة، منذ بدء الحرب على القطاع، حيث أكدت "القناة السابعة" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يواصل هجومه بقوة على البنية التحتية للحركات الفلسطينية في جميع أنحاء قطاع غزة.وأفادت القناة بأن سلاح الجو الإسرائيلي قد ألقى، حتى الآن، نحو 6000 قنبلة ضد أهداف تابعة لحركة حماس في غزة.وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".ومن جانبها، نجحت حركة حماس في أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وذلك بالتوازي مع إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وعلى الفور، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231012/الجيش-الإسرائيلي-ألقينا-6000-قنبلة-على-غزة-1081948795.html

https://sputnikarabic.ae/20231012/رئيس-بلدية-مستوطنة-سديروت-يطالب-نتنياهو-بـإجلاء-مستوطنيها-وإيجاد-مكان-آمن-لهم-1081934416.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم