https://sputnikarabic.ae/20231012/إعلام-100-جندي-بريطاني-توجهوا-إلى-إسرائيل-لدعم-جيش-الأخيرة--1081942772.html
إعلام: 100 جندي بريطاني توجهوا إلى إسرائيل لدعم جيش الأخيرة
إعلام: 100 جندي بريطاني توجهوا إلى إسرائيل لدعم جيش الأخيرة
أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، نقلا عن السفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة بأن ما لا يقل عن 100 جندي من جنود الاحتياط البريطانيين والعسكريين العاملين... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T13:02+0000
2023-10-12T13:02+0000
2023-10-12T13:03+0000
العالم
بريطانيا
اسرائيل
طوفان الأقصى
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وقالت القناة: "ذهب ما لا يقل عن 100 من جنود الاحتياط والجنود في أداء واجبات الخدمة العسكرية من المملكة المتحدة إلى إسرائيل للخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي".في صباح يوم 7 أكتوبر، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة كجزء من عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.في غضون أيام قليلة بعد الهجوم، سيطر الجيش الإسرائيلي على جميع المستوطنات بالقرب من حدود غزة، وبدأ في شن غارات جوية ضد أهداف في القطاع، بما في ذلك المدنيين.كما أعلنت إسرائيل حصارا كاملا لقطاع غزة، حيث تم قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.
https://sputnikarabic.ae/20231012/العشرات-في-تونس-يشاركون-في-مسيرة-دعما-للشعب-الفلسطيني-صور-1081942296.html
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العالم, بريطانيا, اسرائيل, طوفان الأقصى
العالم, بريطانيا, اسرائيل, طوفان الأقصى
إعلام: 100 جندي بريطاني توجهوا إلى إسرائيل لدعم جيش الأخيرة
13:02 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 13:03 GMT 12.10.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، نقلا عن السفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة بأن ما لا يقل عن 100 جندي من جنود الاحتياط البريطانيين والعسكريين العاملين ذهبوا إلى إسرائيل للخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي.
وقالت القناة: "ذهب ما لا يقل عن 100 من جنود الاحتياط والجنود في أداء واجبات الخدمة العسكرية من المملكة المتحدة إلى إسرائيل للخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي".
في صباح يوم 7 أكتوبر، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة كجزء من عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.
وتوغل مقاتلو الحركة، بعد هجمات صاروخية واسعة النطاق، في المناطق الحدودية جنوبي إسرائيل، ردا على ذلك، شن جيش الدفاع الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة.
في غضون أيام قليلة بعد الهجوم، سيطر الجيش الإسرائيلي على جميع المستوطنات بالقرب من حدود غزة، وبدأ في شن غارات جوية ضد أهداف في القطاع
، بما في ذلك المدنيين.
كما أعلنت إسرائيل حصارا كاملا لقطاع غزة، حيث تم قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.