https://sputnikarabic.ae/20231012/إعلام-100-جندي-بريطاني-توجهوا-إلى-إسرائيل-لدعم-جيش-الأخيرة--1081942772.html

إعلام: 100 جندي بريطاني توجهوا إلى إسرائيل لدعم جيش الأخيرة

إعلام: 100 جندي بريطاني توجهوا إلى إسرائيل لدعم جيش الأخيرة

أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، نقلا عن السفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة بأن ما لا يقل عن 100 جندي من جنود الاحتياط البريطانيين والعسكريين العاملين... 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T13:02+0000

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وقالت القناة: "ذهب ما لا يقل عن 100 من جنود الاحتياط والجنود في أداء واجبات الخدمة العسكرية من المملكة المتحدة إلى إسرائيل للخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي".في صباح يوم 7 أكتوبر، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة كجزء من عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.في غضون أيام قليلة بعد الهجوم، سيطر الجيش الإسرائيلي على جميع المستوطنات بالقرب من حدود غزة، وبدأ في شن غارات جوية ضد أهداف في القطاع، بما في ذلك المدنيين.كما أعلنت إسرائيل حصارا كاملا لقطاع غزة، حيث تم قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.

https://sputnikarabic.ae/20231012/العشرات-في-تونس-يشاركون-في-مسيرة-دعما-للشعب-الفلسطيني-صور-1081942296.html

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