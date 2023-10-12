عربي
تغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... رقعة التوتر تتوسع... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231012/إعلام-100-جندي-بريطاني-توجهوا-إلى-إسرائيل-لدعم-جيش-الأخيرة--1081942772.html
إعلام: 100 جندي بريطاني توجهوا إلى إسرائيل لدعم جيش الأخيرة
إعلام: 100 جندي بريطاني توجهوا إلى إسرائيل لدعم جيش الأخيرة
أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، نقلا عن السفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة بأن ما لا يقل عن 100 جندي من جنود الاحتياط البريطانيين والعسكريين العاملين... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T13:02+0000
2023-10-12T13:03+0000
العالم
بريطانيا
اسرائيل
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073030322_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_71c1928574db422f8bb30fb1276dbc69.jpg
وقالت القناة: "ذهب ما لا يقل عن 100 من جنود الاحتياط والجنود في أداء واجبات الخدمة العسكرية من المملكة المتحدة إلى إسرائيل للخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي".في صباح يوم 7 أكتوبر، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة كجزء من عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.في غضون أيام قليلة بعد الهجوم، سيطر الجيش الإسرائيلي على جميع المستوطنات بالقرب من حدود غزة، وبدأ في شن غارات جوية ضد أهداف في القطاع، بما في ذلك المدنيين.كما أعلنت إسرائيل حصارا كاملا لقطاع غزة، حيث تم قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.
https://sputnikarabic.ae/20231012/العشرات-في-تونس-يشاركون-في-مسيرة-دعما-للشعب-الفلسطيني-صور-1081942296.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073030322_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_dc1b7750fac7e5e09d527a845c271293.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, بريطانيا, اسرائيل, طوفان الأقصى
العالم, بريطانيا, اسرائيل, طوفان الأقصى

إعلام: 100 جندي بريطاني توجهوا إلى إسرائيل لدعم جيش الأخيرة

13:02 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 13:03 GMT 12.10.2023)
© AFP 2023 / TONY KARUMBAالجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© AFP 2023 / TONY KARUMBA
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، نقلا عن السفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة بأن ما لا يقل عن 100 جندي من جنود الاحتياط البريطانيين والعسكريين العاملين ذهبوا إلى إسرائيل للخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي.
وقالت القناة: "ذهب ما لا يقل عن 100 من جنود الاحتياط والجنود في أداء واجبات الخدمة العسكرية من المملكة المتحدة إلى إسرائيل للخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي".
في صباح يوم 7 أكتوبر، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة كجزء من عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.

وتوغل مقاتلو الحركة، بعد هجمات صاروخية واسعة النطاق، في المناطق الحدودية جنوبي إسرائيل، ردا على ذلك، شن جيش الدفاع الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة.

مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
العشرات في تونس يشاركون في مسيرة دعما للشعب الفلسطيني... صور
12:46 GMT
في غضون أيام قليلة بعد الهجوم، سيطر الجيش الإسرائيلي على جميع المستوطنات بالقرب من حدود غزة، وبدأ في شن غارات جوية ضد أهداف في القطاع، بما في ذلك المدنيين.
كما أعلنت إسرائيل حصارا كاملا لقطاع غزة، حيث تم قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:33 GMTРакеты израильской системы Железный купол перехватывают палестинские Кассамы в небе над Ашкелоном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... رقعة التوتر تتوسع... صور وفيديو05:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала