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https://sputnikarabic.ae/20231012/إيران-توافق-على-فكرة-إنشاء-عملة-موحدة-بين-دول-البريكس-1081918391.html
إيران توافق على فكرة إنشاء عملة موحدة بين دول "بريكس"
إيران توافق على فكرة إنشاء عملة موحدة بين دول "بريكس"
صرح نائب وزير الاقتصاد والمالية في إيران، اليوم الخميس، أن طهران تؤيد بشكل كامل فكرة إنشاء عملة موحدة بين الدول الأعضاء في منظمة "بريكس"، ولكن يجب تجهيز البنية... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T01:07+0000
2023-10-12T01:08+0000
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وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "إيران تشارك تمامًا في فكرة توقيع اتفاقيات العملات مع دول "بريكس"، وكذلك إنشاء عملة موحدة للمنظمة، وإيران جاهزة تمامًا لذلك".ومع ذلك، وفقًا للمسؤول الإيراني، يجب على دول "بريكس" تنظيم رصيدها التجاري بأي عملة أخرى، مثل الدولار، وحساب حجم الواردات والصادرات بالفعل بعملاتها الوطنية.وفقًا لنائب وزير الاقتصاد في إيران، "الخطوة التالية، في رأيي، هي الانتقال إلى عملة موحدة... وهي مهمة يمكن تقسيمها إلى عدة مراحل. إذا كنا نتحدث عن عملة واحدة، مثل اليورو على سبيل المثال، فهذا سيتطلب بنية تحتية بنكية ومنصات جدية جدًا في المجال المصرفي والميزانية. لذلك أعتقد أنه الآن يجب علينا التخطيط لاستخدام أوسع لاتفاقات العملات ثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في "بريكس".وتضم "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي قمة في جوهانسبرغ في أغسطس/ آب الماضي، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات والمملكة العربية السعودية ليصبحوا أعضاء كاملين في المنظمة اعتبارًا من 1 يناير 2024.
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إيران, أخبار إيران, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن

إيران توافق على فكرة إنشاء عملة موحدة بين دول "بريكس"

01:07 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 01:08 GMT 12.10.2023)
© Sputnikتوسع مجموعة بريكس
توسع مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© Sputnik
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صرح نائب وزير الاقتصاد والمالية في إيران، اليوم الخميس، أن طهران تؤيد بشكل كامل فكرة إنشاء عملة موحدة بين الدول الأعضاء في منظمة "بريكس"، ولكن يجب تجهيز البنية المصرفية اللازمة وتوقيع سلسلة من اتفاقات العملات.
وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "إيران تشارك تمامًا في فكرة توقيع اتفاقيات العملات مع دول "بريكس"، وكذلك إنشاء عملة موحدة للمنظمة، وإيران جاهزة تمامًا لذلك".
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ومع ذلك، وفقًا للمسؤول الإيراني، يجب على دول "بريكس" تنظيم رصيدها التجاري بأي عملة أخرى، مثل الدولار، وحساب حجم الواردات والصادرات بالفعل بعملاتها الوطنية.
وفقًا لنائب وزير الاقتصاد في إيران، "الخطوة التالية، في رأيي، هي الانتقال إلى عملة موحدة... وهي مهمة يمكن تقسيمها إلى عدة مراحل. إذا كنا نتحدث عن عملة واحدة، مثل اليورو على سبيل المثال، فهذا سيتطلب بنية تحتية بنكية ومنصات جدية جدًا في المجال المصرفي والميزانية. لذلك أعتقد أنه الآن يجب علينا التخطيط لاستخدام أوسع لاتفاقات العملات ثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في "بريكس".
وتضم "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي قمة في جوهانسبرغ في أغسطس/ آب الماضي، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات والمملكة العربية السعودية ليصبحوا أعضاء كاملين في المنظمة اعتبارًا من 1 يناير 2024.
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