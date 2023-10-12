https://sputnikarabic.ae/20231012/استشاري-تربوي-من-أجل-صحة-نفسية-مستقرة-اخلق-سعادتك-بعادات-يومية-إيجابية--1081936810.html

استشاري تربوي: من أجل صحة نفسية مستقرة... اخلق سعادتك بعادات يومية إيجابية

استشاري تربوي: من أجل صحة نفسية مستقرة... اخلق سعادتك بعادات يومية إيجابية

تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: الصحة النفسية وضرورة الانتباه إليها وأغلب الأمراض علّتها القلق والاكتئاب والتغيرات النفسية،... 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T11:56+0000

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راديو

صدى الحياة

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استشاري تربوي: من أجل صحة نفسية مستقرة... اخلق سعادتك بعادات يومية إيجابية استشاري تربوي: من أجل صحة نفسية مستقرة... اخلق سعادتك بعادات يومية إيجابية

"الصحة النفسية حق إنساني عالمي"تحت شعار "الصحة النفسية حق إنساني عالمي"، يأتي اليوم العالمي للصحة النفسية هذه السنة الذي يوافق العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام. ففي عالم مضطرب وعالم متغيّر يشهد أحداثا كثيرة وحروبا ونزاعات مستمرة، لا يجد الإنسان نفسه هنا سوى رهينة لمطامع وجشع أنظمة لا توليه أيّ أهمية بل تسلب منه أبسط حقوقه في الحياة، في أن يعيش في أمـن وسلام.كما لا ننكر حقيقة أنه لسيت الحروب فقط من تدمر النفسيّة وتقتل الإنسان، بل أيضا وقبل كل ذلك، الأذية والكلام الجارح والتنمر والظلم الاجتماعي والكره والكثير من الأساليب التي يتعامل بها الإنسان غير السويّ مع بني جنسه.حول هذا الموضوع، قال استشاري الصحة النفسية والتربوية، الدكتور المصري وليد هندي، لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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