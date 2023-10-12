https://sputnikarabic.ae/20231012/الإمارات-تنفي-مزاعم-استقبال-طائرات-عسكرية-أمريكية-لدعم-إسرائيل-1081959430.html
الإمارات تنفي مزاعم استقبال طائرات عسكرية أمريكية لدعم إسرائيل
الإمارات تنفي مزاعم استقبال طائرات عسكرية أمريكية لدعم إسرائيل
نفت وزارة الدفاع الإماراتية،اليوم الخميس، المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية حول وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T22:55+0000
2023-10-12T22:55+0000
2023-10-12T22:55+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار الإمارات العربية المتحدة
مقاتلات أمريكية
العالم العربي
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وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية على حسابها بموقع (إكس)، بأن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.وأشارت الدفاع الإماراتية إلى أن تواجد هذه الطائرات الأمريكية في قاعدة الظفرة يجري وفق جداول زمنية محددة مسبقاً منذ عدة شهور في إطار التعاون العسكري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يرتبط إطلاقا بالتطورات الحاصلة في المنطقة حاليآ.كانت وسائل إعلام أمريكية كشفت مساء الخميس، أن سرباً من الطائرات الأمريكية وصلت إلى قاعدة الظفرة الجوية بأبوظبي، بهدف دعم الجيش الإسرائيلي في الهجوم على قطاع غزة.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يكون هناك نحو 150 إسرائيليا محتجزين لدى "حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231012/أمير-عبد-اللهيان-في-ظل-استمرار-العدوان-وجرائم-الحرب-على-غزة-فإن-فتح-جبهات-أخرى-احتمال-قائم-1081958774.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مقاتلات أمريكية, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مقاتلات أمريكية, العالم العربي
الإمارات تنفي مزاعم استقبال طائرات عسكرية أمريكية لدعم إسرائيل
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نفت وزارة الدفاع الإماراتية،اليوم الخميس، المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية حول وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات لتقديم الدعم إلى إسرائيل.
وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية على حسابها بموقع (إكس)، بأن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة
.
وأشارت الدفاع الإماراتية إلى أن تواجد هذه الطائرات الأمريكية في قاعدة الظفرة يجري وفق جداول زمنية محددة مسبقاً منذ عدة شهور في إطار التعاون العسكري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يرتبط إطلاقا بالتطورات الحاصلة في المنطقة حاليآ.
كانت وسائل إعلام أمريكية كشفت مساء الخميس، أن سرباً من الطائرات الأمريكية وصلت إلى قاعدة الظفرة الجوية بأبوظبي، بهدف دعم الجيش الإسرائيلي في الهجوم على قطاع غزة.
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس
" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل
في إطار عملية "طوفان الأقصى".
ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يكون هناك نحو 150 إسرائيليا محتجزين لدى "حماس".