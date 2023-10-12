https://sputnikarabic.ae/20231012/الإمارات-تنفي-مزاعم-استقبال-طائرات-عسكرية-أمريكية-لدعم-إسرائيل-1081959430.html

الإمارات تنفي مزاعم استقبال طائرات عسكرية أمريكية لدعم إسرائيل

الإمارات تنفي مزاعم استقبال طائرات عسكرية أمريكية لدعم إسرائيل

نفت وزارة الدفاع الإماراتية،اليوم الخميس، المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية حول وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية... 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T22:55+0000

2023-10-12T22:55+0000

2023-10-12T22:55+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار الإمارات العربية المتحدة

مقاتلات أمريكية

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102684/37/1026843791_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_27820c8c65239acd994faa278b95217a.jpg

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية على حسابها بموقع (إكس)، بأن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.وأشارت الدفاع الإماراتية إلى أن تواجد هذه الطائرات الأمريكية في قاعدة الظفرة يجري وفق جداول زمنية محددة مسبقاً منذ عدة شهور في إطار التعاون العسكري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يرتبط إطلاقا بالتطورات الحاصلة في المنطقة حاليآ.كانت وسائل إعلام أمريكية كشفت مساء الخميس، أن سرباً من الطائرات الأمريكية وصلت إلى قاعدة الظفرة الجوية بأبوظبي، بهدف دعم الجيش الإسرائيلي في الهجوم على قطاع غزة.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يكون هناك نحو 150 إسرائيليا محتجزين لدى "حماس".

https://sputnikarabic.ae/20231012/أمير-عبد-اللهيان-في-ظل-استمرار-العدوان-وجرائم-الحرب-على-غزة-فإن-فتح-جبهات-أخرى-احتمال-قائم-1081958774.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مقاتلات أمريكية, العالم العربي