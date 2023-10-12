https://sputnikarabic.ae/20231012/البنتاغون-أوكرانيا-لن-تتمكن-من-استخدام-مقاتلات-إف-16-قبل-ربيع-2024-1081919519.html
البنتاغون: أوكرانيا لن تتمكن من استخدام مقاتلات "إف-16" قبل ربيع 2024
البنتاغون: أوكرانيا لن تتمكن من استخدام مقاتلات "إف-16" قبل ربيع 2024
صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا لن تبدأ باستخدام مقاتلات "إف-16" الأمريكية قبل ربيع العام المقبل. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T03:06+0000
2023-10-12T03:06+0000
2023-10-12T03:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072929183_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_2fab4b7d5eb61b979229d28276b97343.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن في مؤتمر صحفي في بروكسل: "سيستغرق الأمر أشهرا لتحقيق الاستعداد القتالي الأساسي. سنكون قادرين على رؤية الاستعداد القتالي الأساسي الربيع المقبل في أقرب وقت ممكن".وأشار إلى أن الولايات المتحدة، مع عدد من الدول الأوروبية، بدأت في إعادة تدريب الطيارين والفنيين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16".وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قد صرح، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، بأن واشنطن قررت الموافقة على تسليم مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف-16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا. كما أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم هذه الطائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها.وتلقت أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة العام الماضي، مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 113 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230901/مسؤول-كبير-سابق-في-الناتو-إمداد-أوكرانيا-بطائرات-إف-16-لن-يغير-مسار-الحرب-1080602522.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072929183_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_5001b00956c7185b88aab54cdc8dc281.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
البنتاغون: أوكرانيا لن تتمكن من استخدام مقاتلات "إف-16" قبل ربيع 2024
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا لن تبدأ باستخدام مقاتلات "إف-16" الأمريكية قبل ربيع العام المقبل.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أوستن في مؤتمر صحفي في بروكسل: "سيستغرق الأمر أشهرا لتحقيق الاستعداد القتالي الأساسي. سنكون قادرين على رؤية الاستعداد القتالي الأساسي الربيع المقبل في أقرب وقت ممكن".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة، مع عدد من الدول الأوروبية، بدأت في إعادة تدريب الطيارين والفنيين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16".
وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قد صرح، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، بأن واشنطن قررت الموافقة على تسليم مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف-16" إلى كييف
من الدنمارك وهولندا. كما أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم هذه الطائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها.
وتلقت أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة العام الماضي، مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية
، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 113 مليار دولار.