https://sputnikarabic.ae/20231012/البنتاغون-أوكرانيا-لن-تتمكن-من-استخدام-مقاتلات-إف-16-قبل-ربيع-2024-1081919519.html

البنتاغون: أوكرانيا لن تتمكن من استخدام مقاتلات "إف-16" قبل ربيع 2024

البنتاغون: أوكرانيا لن تتمكن من استخدام مقاتلات "إف-16" قبل ربيع 2024

صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا لن تبدأ باستخدام مقاتلات "إف-16" الأمريكية قبل ربيع العام المقبل. 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T03:06+0000

2023-10-12T03:06+0000

2023-10-12T03:06+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن في مؤتمر صحفي في بروكسل: "سيستغرق الأمر أشهرا لتحقيق الاستعداد القتالي الأساسي. سنكون قادرين على رؤية الاستعداد القتالي الأساسي الربيع المقبل في أقرب وقت ممكن".وأشار إلى أن الولايات المتحدة، مع عدد من الدول الأوروبية، بدأت في إعادة تدريب الطيارين والفنيين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16".وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قد صرح، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، بأن واشنطن قررت الموافقة على تسليم مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف-16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا. كما أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم هذه الطائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها.وتلقت أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة العام الماضي، مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 113 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230901/مسؤول-كبير-سابق-في-الناتو-إمداد-أوكرانيا-بطائرات-إف-16-لن-يغير-مسار-الحرب-1080602522.html

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