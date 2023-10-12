https://sputnikarabic.ae/20231012/الجيش-الإسرائيلي-هجوم-واسع-النطاق-على-العديد-من-مواقع-حماس-في-قطاع-غزة-1081919049.html
الجيش الإسرائيلي يشن هجوما واسع النطاق على قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يشن هجوما واسع النطاق على قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، شن هجوم واسع النطاق على العديد من مواقع "حماس" في قطاع غزة. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T02:05+0000
2023-10-12T02:05+0000
2023-10-12T02:14+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081811287_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2fc64fedaa0b6840aa9c793c44d5b106.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تقوم القوات الإسرائيلية الآن بشن هجوم واسع النطاق على العديد من مراكز حركة حماس الإرهابية في قطاع غزة".ويتعرض قطاع غزة منذ أيام لغارات وهجمات من الطيران العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ضمن عملية أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية" ردا على العملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحماس السبت المنصرم بعد اقتحامها مستوطنات غلاف غزة برا وبحرا وجوا حيث سيطرت على مستوطنات الغلاف.وقتل خلال "طوفان الأقصى" أكثر من 1000 إسرائيلي وأصيب أكثر من 4000 وقتل ما يربو على 1100 فلسطيني وأصيب أكثر من خمسة الآف.وأعلنت إسرائيل أنها تشن حرب على غزة وليس عملية عسكرية هدفها اجتثاث التنظيمات المسلحة في غزة. في السياق ذاته تواصل المقاومة الفلسطينية منذ السبت المنصرم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20231012/ألمانيا-تضع-طائرتين-مسيرتين-حربيتين-تحت-تصرف-إسرائيل-في-القتال-ضد-حماس-1081918242.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081811287_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ebc48d8d9e9a0f19b28ef21eb4966f83.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يشن هجوما واسع النطاق على قطاع غزة
02:05 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 02:14 GMT 12.10.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، شن هجوم واسع النطاق على العديد من مواقع "حماس" في قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تقوم القوات الإسرائيلية الآن بشن هجوم واسع النطاق على العديد من مراكز حركة حماس الإرهابية في قطاع غزة".
ويتعرض قطاع غزة منذ أيام لغارات وهجمات من الطيران العسكري الإسرائيلي
على قطاع غزة ضمن عملية أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية" ردا على العملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحماس السبت المنصرم بعد اقتحامها مستوطنات غلاف غزة برا وبحرا وجوا حيث سيطرت على مستوطنات الغلاف.
وقتل خلال "طوفان الأقصى" أكثر من 1000 إسرائيلي وأصيب أكثر من 4000 وقتل ما يربو على 1100 فلسطيني وأصيب أكثر من خمسة الآف.
وأعلنت إسرائيل أنها تشن حرب على غزة
وليس عملية عسكرية هدفها اجتثاث التنظيمات المسلحة في غزة. في السياق ذاته تواصل المقاومة الفلسطينية منذ السبت المنصرم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية.