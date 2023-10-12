https://sputnikarabic.ae/20231012/الجيش-الإسرائيلي-يعترف-كانت-هناك-علامات-على-عملية-طوفان-الأقصى-قبل-بدايتها-1081943923.html

الجيش الإسرائيلي يعترف: كانت هناك علامات على عملية "طوفان الأقصى" قبل بدايتها

الجيش الإسرائيلي يعترف: كانت هناك علامات على عملية "طوفان الأقصى" قبل بدايتها

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قد اعترف بأنه كانت هناك علامات على العملية التي أطلقتها حركة حماس "طوفان الأقصى"، فجر السبت... 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T13:38+0000

2023-10-12T13:38+0000

2023-10-12T13:38+0000

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وذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قد اعترف بوجود علامات أو مؤشرات على عملية "طوفان الأقصى" قبل انطلاقها، ولكن لم يكن هناك تنبيه استخباري، على حد قوله.وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي نفسه بأن عدد القتلى الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى" قد ارتفع إلى 1330 قتيلا، حتى الآن.كان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وبدورها، نجحت حركة حماس في أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وعلى الفور، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

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