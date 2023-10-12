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https://sputnikarabic.ae/20231012/السفير-الأردني-في-مصر-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-أول-شحنة-مساعدات-لغزة-وموقف-إسرائيل-منها-صور-1081953290.html
السفير الأردني في مصر يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل أول شحنة مساعدات لغزة وموقف إسرائيل منها... صور
السفير الأردني في مصر يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل أول شحنة مساعدات لغزة وموقف إسرائيل منها... صور
شدد أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر، على ضرورة فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، باعتباره حقا طبيعيا للفلسطينيين الذين يعانون من الكارثة جراء مواصلة... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T16:27+0000
2023-10-12T16:27+0000
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أنه استقبل اليوم طائرة المساعدات الأردنية في مطار العريش المصري، والتي جاءت بمبادرة من الملك عبد الله الثاني دعمًا للفلسطينيين، مؤكدًا أن الأردن يقف بكل إمكانياته دائمًا مع الأشقاء الفلسطينيين.وقال إن "هذه الطائرة باكورة المساعدات التي ستتلاحق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، من أجل إدراك الشعب الفلسطيني، الذي شرد وجرح الآلاف منه، ويحتاج إلى مساعدات طبية وإنسانية عاجلة".وأوضح أنه تم بالتنسيق مع الحكومة والسلطات والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة المصرية، تسليم شحنة المساعدات الأردنية إلى الهلال الأحمر المصري، ومن المقرر خلال الأيام المقبلة التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لإيصالها لمستحقيها داخل قطاع غزة.وأضاف أن الأردن يقف دائمًا ويساند الأشقاء في فلسطين، ولديه مستشفى ميداني داخل قطاع غزة يعمل منذ العام 2009 تحت إشراف الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة الأردنية، حيث ساهم في علاج أكثر من 3 ملايين مريض ومصاب بالقطاع منذ تأسيسه.واستقبل مطار العريش المصري، اليوم الخميس، أولى شحنات المساعدات الإغاثية من الأردن، استعدادًا لإرسالها إلى غزة، لتخفيف المعاناة عن القطاع في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل بعد هجوم حركة حماس.وأعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في بيان، وصول طائرة المساعدات الأردنية الأولى لقطاع غزة إلى مصر.وأضاف البيان أن السفير الأردني في مصر، أمجد العضايلة، كان في استقبال الطائرة في مطار العريش المصري في سيناء شمال شرقي البلاد.وكان الملك الأردني عبد الله الثاني قد وجّه أمس الأربعاء، الحكومة إلى إيصال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع السلطات في مصر.واليوم الخميس، أعلنت الحكومة الأردنية تخصيص مبلغ 3 ملايين دينار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في ضوء التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية وتفاقم هذه الاحتياجات جراء التصعيد والحرب على غزة.ودعت مصر، اليوم الخميس، الراغبين في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة، لما تعرض له من "قصف عنيف ومتواصل" من جانب الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، إلى إرسالها إلى مطار العريش الدولي.وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تدعو "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .. إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي".وتابع البيان، أن ذلك يأتي "تخفيفًا" عن القطاع المحاصر "واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل".
https://sputnikarabic.ae/20231012/أول-دولة-عربية-ترسل-مساعدات-إغاثية-لغزة-عبر-مطار-العريش-المصري-صور-1081946848.html
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حصري, أخبار الأردن, مصر, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار الأردن, مصر, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

السفير الأردني في مصر يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل أول شحنة مساعدات لغزة وموقف إسرائيل منها... صور

16:27 GMT 12.10.2023
© Sputnikأمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© Sputnik
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حصري
شدد أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر، على ضرورة فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، باعتباره حقا طبيعيا للفلسطينيين الذين يعانون من الكارثة جراء مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أنه استقبل اليوم طائرة المساعدات الأردنية في مطار العريش المصري، والتي جاءت بمبادرة من الملك عبد الله الثاني دعمًا للفلسطينيين، مؤكدًا أن الأردن يقف بكل إمكانياته دائمًا مع الأشقاء الفلسطينيين.
وقال إن "هذه الطائرة باكورة المساعدات التي ستتلاحق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، من أجل إدراك الشعب الفلسطيني، الذي شرد وجرح الآلاف منه، ويحتاج إلى مساعدات طبية وإنسانية عاجلة".
وأوضح أنه تم بالتنسيق مع الحكومة والسلطات والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة المصرية، تسليم شحنة المساعدات الأردنية إلى الهلال الأحمر المصري، ومن المقرر خلال الأيام المقبلة التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لإيصالها لمستحقيها داخل قطاع غزة.
© Sputnikأمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
© Sputnikأمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
© Sputnikأمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
© Sputnikأمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
© Sputnikأمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
© Sputnikأمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
© Sputnikأمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
© Sputnikأمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
© Sputnikأمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
© Sputnikأمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
© Sputnikأمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
1/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
2/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
3/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
4/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
5/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
6/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
7/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
8/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
9/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
10/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
11/11
© Sputnik
أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة
وأكد أن إسرائيل تمنع إيصال المساعدات في الوقت الراهن، لكنه شدد على أن المجتمع الدولي لن يقف متفرجًا على هذه المآسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الأردن يقف دائمًا ويساند الأشقاء في فلسطين، ولديه مستشفى ميداني داخل قطاع غزة يعمل منذ العام 2009 تحت إشراف الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة الأردنية، حيث ساهم في علاج أكثر من 3 ملايين مريض ومصاب بالقطاع منذ تأسيسه.
واستقبل مطار العريش المصري، اليوم الخميس، أولى شحنات المساعدات الإغاثية من الأردن، استعدادًا لإرسالها إلى غزة، لتخفيف المعاناة عن القطاع في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل بعد هجوم حركة حماس.
وأعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في بيان، وصول طائرة المساعدات الأردنية الأولى لقطاع غزة إلى مصر.
وأضاف البيان أن السفير الأردني في مصر، أمجد العضايلة، كان في استقبال الطائرة في مطار العريش المصري في سيناء شمال شرقي البلاد.
وكان الملك الأردني عبد الله الثاني قد وجّه أمس الأربعاء، الحكومة إلى إيصال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع السلطات في مصر.
74 ألف فلسطيني نزحوا إلى مدارس الأونروا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
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واليوم الخميس، أعلنت الحكومة الأردنية تخصيص مبلغ 3 ملايين دينار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في ضوء التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية وتفاقم هذه الاحتياجات جراء التصعيد والحرب على غزة.
ودعت مصر، اليوم الخميس، الراغبين في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة، لما تعرض له من "قصف عنيف ومتواصل" من جانب الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، إلى إرسالها إلى مطار العريش الدولي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تدعو "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .. إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي".
وتابع البيان، أن ذلك يأتي "تخفيفًا" عن القطاع المحاصر "واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل".
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