https://sputnikarabic.ae/20231012/السفير-الإسرائيلي-في-موسكو-تأثير-روسيا-على-حماس-سيؤدي-إلى-نتائج-إيجابية-1081920337.html
السفير الإسرائيلي في موسكو: تأثير روسيا على حماس سيؤدي إلى نتائج إيجابية
السفير الإسرائيلي في موسكو: تأثير روسيا على حماس سيؤدي إلى نتائج إيجابية
قال السفير الإسرائيلي في روسيا، ألكسندر بن تسفي، اليوم الخميس، إنه إذا كانت روسيا قادرة على التأثير على حركة حماس الفلسطينية، فإنها ستلعب دورًا إيجابيًا في حل... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T04:13+0000
2023-10-12T04:13+0000
2023-10-12T04:13+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103539/01/1035390197_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_9b73c47da2da8e9e470246e50824b4e5.jpg
وأضاف السفير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أنه سيكون إيجابيًا إذا كان بإمكان شخص ما، بما في ذلك روسيا، أن يؤثر على منظمات مثل حماس.هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20231011/بوتين-من-المستحيل-حل-المشكلة-دون-إنشاء-دولة-فلسطينية-عاصمتها-القدس-1081906486.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103539/01/1035390197_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_1c46278ba0b0070f10bc510b65add699.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
السفير الإسرائيلي في موسكو: تأثير روسيا على حماس سيؤدي إلى نتائج إيجابية
تابعنا عبر
قال السفير الإسرائيلي في روسيا، ألكسندر بن تسفي، اليوم الخميس، إنه إذا كانت روسيا قادرة على التأثير على حركة حماس الفلسطينية، فإنها ستلعب دورًا إيجابيًا في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والتصعيد الحالي.
وأضاف السفير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك
" أنه سيكون إيجابيًا إذا كان بإمكان شخص ما، بما في ذلك روسيا، أن يؤثر على منظمات مثل حماس.
هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية
بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".
ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات
، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.