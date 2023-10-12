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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231012/السفير-الروسي-في-واشنطن-هناك-حل-سهل-وسريع-للصراع-في-أوكرانيا-1081918904.html
السفير الروسي في واشنطن: هناك حل سهل وسريع للصراع في أوكرانيا
السفير الروسي في واشنطن: هناك حل سهل وسريع للصراع في أوكرانيا
صرح السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة يمكنها بسهولة وبسرعة تسوية النزاع المسلح في أوكرانيا عن طريق وقف تقديم... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T01:59+0000
2023-10-12T01:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال أنطونوف، في رده على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة حوالي 200 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة لكييف: "يمكن للولايات المتحدة بسهولة وبسرعة حل النزاع عن طريق وقف إرسال المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا".وأضاف أن الولايات المتحدة مستمرة في الرهان على حلا قويا لأزمة أوكرانيا، وتحاول أيضاً "إرهاق روسيا"، ورغم ذلك، أكد الدبلوماسي أن الحزمة الجديدة من المساعدة لأوكرانيا لن تحل المشاكل التي خلقتها واشنطن.وأمس الأربعاء، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن تخصيص مساعدة عسكرية بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا، تتضمن ذخائر AIM-9M لنظام دفاع جوي جديد سيتم توريده قريبًا إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى ذخائر مدفعية ووسائل مكافحة الدبابات وتجهيزات مكافحة الطائرات المسيرة.يشار إلى أن روسيا كانت قد أرسلت مذكرات إلى دول حلف الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231005/-الاتحاد-الأوروبي-لا-نستطيع-أن-نحل-محل-أمريكا-فيما-يخص-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1081685296.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

السفير الروسي في واشنطن: هناك حل سهل وسريع للصراع في أوكرانيا

01:59 GMT 12.10.2023
© AP Photo / Wong Maye-Eأناتولي أنتونوف، نائب وزير دفاع روسيا
أناتولي أنتونوف، نائب وزير دفاع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Wong Maye-E
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صرح السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة يمكنها بسهولة وبسرعة تسوية النزاع المسلح في أوكرانيا عن طريق وقف تقديم المساعدات العسكرية لكييف.
وقال أنطونوف، في رده على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة حوالي 200 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة لكييف: "يمكن للولايات المتحدة بسهولة وبسرعة حل النزاع عن طريق وقف إرسال المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا".
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
الاتحاد الأوروبي: لا نستطيع أن نحل محل أمريكا فيما يخص المساعدات العسكرية لأوكرانيا
5 أكتوبر, 11:00 GMT
وأضاف أن الولايات المتحدة مستمرة في الرهان على حلا قويا لأزمة أوكرانيا، وتحاول أيضاً "إرهاق روسيا"، ورغم ذلك، أكد الدبلوماسي أن الحزمة الجديدة من المساعدة لأوكرانيا لن تحل المشاكل التي خلقتها واشنطن.
وأمس الأربعاء، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن تخصيص مساعدة عسكرية بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا، تتضمن ذخائر AIM-9M لنظام دفاع جوي جديد سيتم توريده قريبًا إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى ذخائر مدفعية ووسائل مكافحة الدبابات وتجهيزات مكافحة الطائرات المسيرة.
يشار إلى أن روسيا كانت قد أرسلت مذكرات إلى دول حلف الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.
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