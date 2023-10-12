https://sputnikarabic.ae/20231012/السفير-الروسي-في-واشنطن-هناك-حل-سهل-وسريع-للصراع-في-أوكرانيا-1081918904.html
السفير الروسي في واشنطن: هناك حل سهل وسريع للصراع في أوكرانيا
السفير الروسي في واشنطن: هناك حل سهل وسريع للصراع في أوكرانيا
صرح السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة يمكنها بسهولة وبسرعة تسوية النزاع المسلح في أوكرانيا عن طريق وقف تقديم... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T01:59+0000
2023-10-12T01:59+0000
2023-10-12T01:59+0000
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وقال أنطونوف، في رده على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة حوالي 200 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة لكييف: "يمكن للولايات المتحدة بسهولة وبسرعة حل النزاع عن طريق وقف إرسال المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا".وأضاف أن الولايات المتحدة مستمرة في الرهان على حلا قويا لأزمة أوكرانيا، وتحاول أيضاً "إرهاق روسيا"، ورغم ذلك، أكد الدبلوماسي أن الحزمة الجديدة من المساعدة لأوكرانيا لن تحل المشاكل التي خلقتها واشنطن.وأمس الأربعاء، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن تخصيص مساعدة عسكرية بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا، تتضمن ذخائر AIM-9M لنظام دفاع جوي جديد سيتم توريده قريبًا إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى ذخائر مدفعية ووسائل مكافحة الدبابات وتجهيزات مكافحة الطائرات المسيرة.يشار إلى أن روسيا كانت قد أرسلت مذكرات إلى دول حلف الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231005/-الاتحاد-الأوروبي-لا-نستطيع-أن-نحل-محل-أمريكا-فيما-يخص-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1081685296.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
السفير الروسي في واشنطن: هناك حل سهل وسريع للصراع في أوكرانيا
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صرح السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة يمكنها بسهولة وبسرعة تسوية النزاع المسلح في أوكرانيا عن طريق وقف تقديم المساعدات العسكرية لكييف.
وقال أنطونوف، في رده على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة حوالي 200 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة لكييف: "يمكن للولايات المتحدة بسهولة وبسرعة حل النزاع عن طريق وقف إرسال المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا".
وأضاف أن الولايات المتحدة مستمرة في الرهان على حلا قويا لأزمة أوكرانيا، وتحاول أيضاً "إرهاق روسيا"، ورغم ذلك، أكد الدبلوماسي أن الحزمة الجديدة من المساعدة لأوكرانيا لن تحل المشاكل التي خلقتها واشنطن.
وأمس الأربعاء، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن تخصيص مساعدة عسكرية بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا
، تتضمن ذخائر AIM-9M لنظام دفاع جوي جديد سيتم توريده قريبًا إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى ذخائر مدفعية ووسائل مكافحة الدبابات وتجهيزات مكافحة الطائرات المسيرة.
يشار إلى أن روسيا كانت قد أرسلت مذكرات إلى دول حلف الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.