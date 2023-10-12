https://sputnikarabic.ae/20231012/السفير-الهندي-في-موسكو-مناقشات-على-مستوى-عال-بين-البلدين-لعقد-قمة-مودي-وبوتين-1081920844.html
السفير الهندي في موسكو: مناقشات على مستوى عال بين البلدين لعقد قمة مودي وبوتين
السفير الهندي في موسكو: مناقشات على مستوى عال بين البلدين لعقد قمة مودي وبوتين
قال السفير الهندي في موسكو، بافان كابور، اليوم الخميس، لـ"سبوتنيك" إن إمكانية عقد قمة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T05:07+0000
2023-10-12T05:07+0000
2023-10-12T05:07+0000
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أخبار الهند اليوم
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وأوضح كابور، ردا على سؤال ذي الصلة: "هذا قيد المناقشة، هناك مناقشات على مستوى عالٍ"، ولكن دون إعطاء تفاصيل.وذكرت "بلومبرغ"، في نهاية العام الماضي، أن "مودي رفض مقابلة بوتين"، ثم قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، للصحفيين، معلقا على المنشور، إنه "لم يتم التخطيط لعقد أية اجتماعات حتى نهاية عام 2022، ولم يرفض أحد أي شيء، لأنه لم تكن هناك اتصالات مخططة أصلا"، وأضاف بيسكوف أنه "حتى العام المقبل 2023، سيتم الاتفاق على الجدول الزمني".وأخبر كابور "سبوتنيك" أنه من المقرر عقد اجتماع بين بوتين ومودي في عام 2023، مؤكدا أن قادة البلدين على اتصال دائم مع بعضهم البعض. وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أن قادة روسيا والهند لا يحتاجان إلى إثبات مصطنع للعالم عن قوة العلاقات بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20231012/السفير-الروسي-في-واشنطن-هناك-حل-سهل-وسريع-للصراع-في-أوكرانيا-1081918904.html
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العالم, روسيا, أخبار الهند اليوم, مودي
العالم, روسيا, أخبار الهند اليوم, مودي
السفير الهندي في موسكو: مناقشات على مستوى عال بين البلدين لعقد قمة مودي وبوتين
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قال السفير الهندي في موسكو، بافان كابور، اليوم الخميس، لـ"سبوتنيك" إن إمكانية عقد قمة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا العام، تجري مناقشتها على مستوى عالٍ.
وأوضح كابور، ردا على سؤال ذي الصلة: "هذا قيد المناقشة، هناك مناقشات على مستوى عالٍ"، ولكن دون إعطاء تفاصيل.
وذكرت "بلومبرغ"، في نهاية العام الماضي، أن "مودي رفض مقابلة بوتين"، ثم قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، للصحفيين، معلقا على المنشور، إنه "لم يتم التخطيط لعقد أية اجتماعات حتى نهاية عام 2022، ولم يرفض أحد أي شيء، لأنه لم تكن هناك اتصالات مخططة أصلا"، وأضاف بيسكوف أنه "حتى العام المقبل 2023، سيتم الاتفاق على الجدول الزمني".
كما ذكرت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على المنشور، أنها تعتبر تقارير وسائل الإعلام عن إلغاء زيارة مودي لروسيا في عام 2022 مجرد سوء الفهم، حيث لم يتم التخطيط لمثل هذه الزيارة أبدا.
وأخبر كابور "سبوتنيك" أنه من المقرر عقد اجتماع بين بوتين ومودي في عام 2023، مؤكدا أن قادة البلدين على اتصال دائم مع بعضهم البعض.
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أن قادة روسيا والهند لا يحتاجان إلى إثبات مصطنع للعالم عن قوة العلاقات بين البلدين
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