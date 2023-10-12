https://sputnikarabic.ae/20231012/السفير-الهندي-في-موسكو-مناقشات-على-مستوى-عال-بين-البلدين-لعقد-قمة-مودي-وبوتين-1081920844.html

السفير الهندي في موسكو: مناقشات على مستوى عال بين البلدين لعقد قمة مودي وبوتين

السفير الهندي في موسكو: مناقشات على مستوى عال بين البلدين لعقد قمة مودي وبوتين

قال السفير الهندي في موسكو، بافان كابور، اليوم الخميس، لـ"سبوتنيك" إن إمكانية عقد قمة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا... 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T05:07+0000

2023-10-12T05:07+0000

2023-10-12T05:07+0000

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وأوضح كابور، ردا على سؤال ذي الصلة: "هذا قيد المناقشة، هناك مناقشات على مستوى عالٍ"، ولكن دون إعطاء تفاصيل.وذكرت "بلومبرغ"، في نهاية العام الماضي، أن "مودي رفض مقابلة بوتين"، ثم قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، للصحفيين، معلقا على المنشور، إنه "لم يتم التخطيط لعقد أية اجتماعات حتى نهاية عام 2022، ولم يرفض أحد أي شيء، لأنه لم تكن هناك اتصالات مخططة أصلا"، وأضاف بيسكوف أنه "حتى العام المقبل 2023، سيتم الاتفاق على الجدول الزمني".وأخبر كابور "سبوتنيك" أنه من المقرر عقد اجتماع بين بوتين ومودي في عام 2023، مؤكدا أن قادة البلدين على اتصال دائم مع بعضهم البعض. وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أن قادة روسيا والهند لا يحتاجان إلى إثبات مصطنع للعالم عن قوة العلاقات بين البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20231012/السفير-الروسي-في-واشنطن-هناك-حل-سهل-وسريع-للصراع-في-أوكرانيا-1081918904.html

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