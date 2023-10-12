عربي
تغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... أمريكا "تحمي ظهر" إسرائيل... صور وفيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231012/السلطعون-القفازي-الصيني-العملاق-يغزو-بريطانيا-بشكل-مرعب-فيديو--1081946748.html
السلطعون "القفازي الصيني" العملاق يغزو بريطانيا بشكل مرعب... فيديو
السلطعون "القفازي الصيني" العملاق يغزو بريطانيا بشكل مرعب... فيديو
انتشر في الآونة الأخيرة بشكل مكثف ظهور "السرطان القفازي الصيني" في جميع أنحاء بريطانيا، وحذر الخبراء من أنه يلحق الضرر في ضفاف الأنهار البريطانية، ويمكن أن... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T14:41+0000
2023-10-12T14:41+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081946389_0:19:3074:1748_1920x0_80_0_0_bbccfc3b230b5358185a79b50876867d.jpg
وشوهد "السلطعون"، الذي ظهر لأول مرة في المملكة المتحدة عام 1935، وهو يتجول في لندن، وفي عدة حدائق جنوب العاصمة، وكذلك في حديقة ريفية فيبيتربورو.ويعتقد أن سرطان القفاز الصيني قد استقر في نهر التايمز عام 1973، وانتشر في مناطق أبعد منذ ذلك الحين، بما في ذلك أنهار تاين وهامبر وميدواي ووارف.ووفقا لصحيفة "ماتين كراب ووتش" التابعة للمتحف البريطاني للتاريخ، أنه تم تسجيل أكثر من 800 حالة شوهدت حتى هذه اللحظة، ما يؤكد أن المخلوق ينتشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وخصوصا في لندن ونيوكاسل ومانشستر.
https://sputnikarabic.ae/20231012/مجلة-علمية-الإنسان-لن-يبتلع-الدواء-مستقبلا-بل-كائنا-اصطناعيا---1081944427.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081946389_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_3fc9256d902a6c52b6c2ea6416dd43e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

السلطعون "القفازي الصيني" العملاق يغزو بريطانيا بشكل مرعب... فيديو

14:41 GMT 12.10.2023
© unsplash/James Wainscoatالسرطان
السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© unsplash/James Wainscoat
تابعنا عبرTelegramNabd
انتشر في الآونة الأخيرة بشكل مكثف ظهور "السرطان القفازي الصيني" في جميع أنحاء بريطانيا، وحذر الخبراء من أنه يلحق الضرر في ضفاف الأنهار البريطانية، ويمكن أن يسبب الأذى في حال تلقيه أي تهديد.
وشوهد "السلطعون"، الذي ظهر لأول مرة في المملكة المتحدة عام 1935، وهو يتجول في لندن، وفي عدة حدائق جنوب العاصمة، وكذلك في حديقة ريفية فيبيتربورو.
ويعتقد أن سرطان القفاز الصيني قد استقر في نهر التايمز عام 1973، وانتشر في مناطق أبعد منذ ذلك الحين، بما في ذلك أنهار تاين وهامبر وميدواي ووارف.
روبوت صغير - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
مجتمع
مجلة علمية: الإنسان لن يبتلع الدواء مستقبلا بل "كائنا اصطناعيا"
13:52 GMT
ووفقا لصحيفة "ماتين كراب ووتش" التابعة للمتحف البريطاني للتاريخ، أنه تم تسجيل أكثر من 800 حالة شوهدت حتى هذه اللحظة، ما يؤكد أن المخلوق ينتشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وخصوصا في لندن ونيوكاسل ومانشستر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:55 GMTРакеты израильской системы Железный купол перехватывают палестинские Кассамы в небе над Ашкелоном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... أمريكا "تحمي ظهر" إسرائيل... صور وفيديو14:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала