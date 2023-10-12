https://sputnikarabic.ae/20231012/السلطعون-القفازي-الصيني-العملاق-يغزو-بريطانيا-بشكل-مرعب-فيديو--1081946748.html
السلطعون "القفازي الصيني" العملاق يغزو بريطانيا بشكل مرعب... فيديو
السلطعون "القفازي الصيني" العملاق يغزو بريطانيا بشكل مرعب... فيديو
انتشر في الآونة الأخيرة بشكل مكثف ظهور "السرطان القفازي الصيني" في جميع أنحاء بريطانيا، وحذر الخبراء من أنه يلحق الضرر في ضفاف الأنهار البريطانية، ويمكن أن... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T14:41+0000
2023-10-12T14:41+0000
2023-10-12T14:41+0000
مجتمع
منوعات
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وشوهد "السلطعون"، الذي ظهر لأول مرة في المملكة المتحدة عام 1935، وهو يتجول في لندن، وفي عدة حدائق جنوب العاصمة، وكذلك في حديقة ريفية فيبيتربورو.ويعتقد أن سرطان القفاز الصيني قد استقر في نهر التايمز عام 1973، وانتشر في مناطق أبعد منذ ذلك الحين، بما في ذلك أنهار تاين وهامبر وميدواي ووارف.ووفقا لصحيفة "ماتين كراب ووتش" التابعة للمتحف البريطاني للتاريخ، أنه تم تسجيل أكثر من 800 حالة شوهدت حتى هذه اللحظة، ما يؤكد أن المخلوق ينتشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وخصوصا في لندن ونيوكاسل ومانشستر.
https://sputnikarabic.ae/20231012/مجلة-علمية-الإنسان-لن-يبتلع-الدواء-مستقبلا-بل-كائنا-اصطناعيا---1081944427.html
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سبوتنيك عربي
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منوعات
السلطعون "القفازي الصيني" العملاق يغزو بريطانيا بشكل مرعب... فيديو
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انتشر في الآونة الأخيرة بشكل مكثف ظهور "السرطان القفازي الصيني" في جميع أنحاء بريطانيا، وحذر الخبراء من أنه يلحق الضرر في ضفاف الأنهار البريطانية، ويمكن أن يسبب الأذى في حال تلقيه أي تهديد.
وشوهد "السلطعون"، الذي ظهر لأول مرة في المملكة المتحدة عام 1935، وهو يتجول في لندن، وفي عدة حدائق جنوب العاصمة، وكذلك في حديقة ريفية فيبيتربورو.
ويعتقد أن سرطان القفاز الصيني قد استقر في نهر التايمز عام 1973، وانتشر في مناطق أبعد منذ ذلك الحين، بما في ذلك أنهار تاين وهامبر وميدواي ووارف.
ووفقا لصحيفة "ماتين كراب ووتش" التابعة للمتحف البريطاني للتاريخ، أنه تم تسجيل أكثر من 800 حالة شوهدت حتى هذه اللحظة، ما يؤكد أن المخلوق ينتشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وخصوصا في لندن ونيوكاسل ومانشستر.