https://sputnikarabic.ae/20231012/الصحة-الفلسطينية-ارتفاع-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-إلى-1200-قتيل-و5600-مصاب--1081919639.html
الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1200 قتيل و5600 مصاب
الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1200 قتيل و5600 مصاب
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الحصيلة النهائية لضحايا الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة ارتفعت إلى 1200 شخص، وعدد الجرحى ارتفع إلى أكثر من 5600... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T03:24+0000
2023-10-12T03:24+0000
2023-10-12T03:24+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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ونقلت وكالة "فرانس برس: عن المتحدث قوله: "ارتفع عدد الشهداء إلى حوالى 1200، وعدد الجرحى إلى حوالي 5600".وبحسب بيانات سابقة فإن عدد القتلى في القطاع تجاوز 1100 قتيل.هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20231012/الأمم-المتحدة-أكثر-من-338-ألف-نازح-في-قطاع-غزة-1081918834.html
https://sputnikarabic.ae/20231011/وزارة-الصحة-بغزة-الخدمات-الصحية-في-القطاع-دخلت-مرحلة-حرجة-1081917149.html
إسرائيل
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1200 قتيل و5600 مصاب
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الحصيلة النهائية لضحايا الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة ارتفعت إلى 1200 شخص، وعدد الجرحى ارتفع إلى أكثر من 5600 شخص.
ونقلت وكالة "فرانس برس: عن المتحدث قوله: "ارتفع عدد الشهداء إلى حوالى 1200، وعدد الجرحى إلى حوالي 5600".
وبحسب بيانات سابقة فإن عدد القتلى في القطاع تجاوز 1100 قتيل.
هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية
بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".
ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات
، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.