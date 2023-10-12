العشرات في تونس يشاركون في مسيرة دعما للشعب الفلسطيني... صور
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© Sputnik . Mariam.Gadera
حصري
انطلقت ظهر اليوم الخميس، في العاصمة تونس، مسيرة شارك فيها العشرات دعما للشعب الفلسطيني، ردا على التصعيد العسكري بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، بعد إطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي.
وتأتي المسيرة بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، وعدد من المنظمات الوطنية والأحزاب، ومكونات المجتمع المدني، وهيئة المحامين التونسيين، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وتجمّع المشاركين في المسيرة أمام مقر اتحاد الشغل في العاصمة، رافعين علم تونس وعلم فلسطين، واتجهوا نحو شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة.
وشهدت المسيرة حضورًا أمنيا مكثفا.
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
1/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
2/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
3/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
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© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
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© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
6/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
7/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
8/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
9/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
10/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
11/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
12/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
13/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
14/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
15/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
16/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
1/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
2/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
3/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
4/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
5/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
6/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
7/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
8/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
9/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
10/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
11/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
12/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
13/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
14/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
15/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
16/16
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة في تونس دعما للشعب الفلسطيني، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد شدد أن "دعم تونس لفلسطين لن يقتصر على إصدار البيانات والمواقف، وإنما سنقف إلى جانب الفلسطينيين بالإمكانيات المتوفرة لدينا''، وفق قوله.
وذكر بيان رسمي صادر عن الرئاسة التونسية أن "قيس سعيد بحث خلال اجتماع مع عدد من وزراء حكومته، سبل دعم الشعب الفلسطيني في المستوى الدبلوماسي، وفي المجال الصحي، لا سيما من خلال توفير ما يحتاجه شعبنا العربي في فلسطين، من أدوية وأدوات جراحة والتبرع بالدم، بالإضافة إلى توجيه مولدات كهربائية ميدانية خاصة، بعد قطع التيار الكهربائي على جزء كبير من قطاع غزة".
وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
10 أكتوبر, 11:08 GMT
في وقت تمكنت حركة حماس من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وعلى الفور، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.