https://sputnikarabic.ae/20231012/العشرات-في-تونس-يشاركون-في-مسيرة-دعما-للشعب-الفلسطيني-صور-1081942296.html

العشرات في تونس يشاركون في مسيرة دعما للشعب الفلسطيني... صور

العشرات في تونس يشاركون في مسيرة دعما للشعب الفلسطيني... صور

انطلقت ظهر اليوم الخميس، في العاصمة تونس، مسيرة شارك فيها العشرات دعما للشعب الفلسطيني، ردا على التصعيد العسكري بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي،... 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T12:46+0000

2023-10-12T12:46+0000

2023-10-12T12:46+0000

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وتأتي المسيرة بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، وعدد من المنظمات الوطنية والأحزاب، ومكونات المجتمع المدني، وهيئة المحامين التونسيين، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وتجمّع المشاركين في المسيرة أمام مقر اتحاد الشغل في العاصمة، رافعين علم تونس وعلم فلسطين، واتجهوا نحو شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة.وشهدت المسيرة حضورًا أمنيا مكثفا.وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد شدد أن "دعم تونس لفلسطين لن يقتصر على إصدار البيانات والمواقف، وإنما سنقف إلى جانب الفلسطينيين بالإمكانيات المتوفرة لدينا''، وفق قوله.وذكر بيان رسمي صادر عن الرئاسة التونسية أن "قيس سعيد بحث خلال اجتماع مع عدد من وزراء حكومته، سبل دعم الشعب الفلسطيني في المستوى الدبلوماسي، وفي المجال الصحي، لا سيما من خلال توفير ما يحتاجه شعبنا العربي في فلسطين، من أدوية وأدوات جراحة والتبرع بالدم، بالإضافة إلى توجيه مولدات كهربائية ميدانية خاصة، بعد قطع التيار الكهربائي على جزء كبير من قطاع غزة".وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".في وقت تمكنت حركة حماس من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وعلى الفور، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231010/الرئيس-التونسي-يستنكر-مصطلح-غلاف-غزة-ليست-كتابا-أو-كراسة-1081854191.html

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