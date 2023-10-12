https://sputnikarabic.ae/20231012/العكلوك-لـسبوتنيك-روسيا-من-أكثر-المواقف-الدولية-توازنا-تجاه-القضية-الفلسطينية-1081948402.html
مندوب فلسطين بالجامعة العربية لـ"سبوتنيك": روسيا من أكثر المواقف الدولية توازنا تجاه فلسطين
مندوب فلسطين بالجامعة العربية لـ"سبوتنيك": روسيا من أكثر المواقف الدولية توازنا تجاه فلسطين
قال السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن الموقف الروسي من أكثر المواقف الدولية توازنًا، باتجاه القضية الفلسطينية. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T15:03+0000
2023-10-12T15:03+0000
2023-10-12T15:12+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
جامعة الدول العربية
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101839/78/1018397852_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_7b5732f81dccc0bcdfdece0143afe90b.jpg
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن وسط جنون الإدانات التي تكيلها دول غربية للشعب الفلسطيني، يظهر موقف معتدل ومتوازن لروسيا الاتحادية يتحدث عن المشكلة الحقيقية، ويشير إلى المشكلة الحقيقية وراء كل هذه الجرائم والعدوان.ودعا العكلوك روسيا للقيام بدور أكثر فاعلية من أجل جعل هذا العالم أكثر توازنًا، ومن أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، ووقف العدوان، وأن يكون هناك إيمان أكثر بالقانون والعدالة الدولية.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "موقف روسيا بشأن فلسطين وإسرائيل معروف لدى الطرفين، فنحن نؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".في السياق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تأمل بأن يأخذ الجميع على محمل الجد الالتزام بإنشاء دولة فلسطين، بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع في الشرق الأوسط.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231011/بوتين-من-المستحيل-حل-المشكلة-دون-إنشاء-دولة-فلسطينية-عاصمتها-القدس-1081906486.html
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101839/78/1018397852_72:0:2705:1975_1920x0_80_0_0_99515204dfeb9207fb674f866de7f3a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, أخبار فلسطين اليوم, جامعة الدول العربية, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار فلسطين اليوم, جامعة الدول العربية, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
مندوب فلسطين بالجامعة العربية لـ"سبوتنيك": روسيا من أكثر المواقف الدولية توازنا تجاه فلسطين
15:03 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 15:12 GMT 12.10.2023) تابعنا عبر
حصري
قال السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن الموقف الروسي من أكثر المواقف الدولية توازنًا، باتجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك
"، أن وسط جنون الإدانات التي تكيلها دول غربية للشعب الفلسطيني، يظهر موقف معتدل ومتوازن لروسيا الاتحادية يتحدث عن المشكلة الحقيقية، ويشير إلى المشكلة الحقيقية وراء كل هذه الجرائم والعدوان.
ودعا العكلوك روسيا للقيام بدور أكثر فاعلية من أجل جعل هذا العالم أكثر توازنًا، ومن أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، ووقف العدوان، وأن يكون هناك إيمان أكثر بالقانون والعدالة الدولية.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أن "موقف روسيا بشأن فلسطين وإسرائيل معروف لدى الطرفين، فنحن نؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".
في السياق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تأمل بأن يأخذ الجميع على محمل الجد الالتزام بإنشاء دولة فلسطين، بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع في الشرق الأوسط.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.