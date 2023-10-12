https://sputnikarabic.ae/20231012/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-إنزال-أوكرانية-على-جزيرة-بولشوي-بوتيمكين-1081925249.html
القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة بولشوي بوتيمكين
القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة بولشوي بوتيمكين
أفاد مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" بأن مقاتلي مجموعة قوات دنيبر أوقفوا محاولة إنزال القوات الأوكرانية في جزيرة بولشوي بوتيمكين، الواقعة عند مصب نهر الدنيبر، ودمروا... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T08:28+0000
2023-10-12T08:28+0000
2023-10-12T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073804901_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c3ec04053000520cfc345aa3cd979740.jpg
وقال المحاور للوكالة: "تم إيقاف محاولة إنزال العدو في جزيرة بولشوي بوتيمكين في اتجاه خيرسون، ونتيجة القصف، تم تدمير زورقين و11 جنديا أوكرانيا".وأضاف المصدر أنه في منطقة جسر أنتونوفسكي، دمر الجيش الروسي مركبة تسليم ذخيرة للعدو، وتم القضاء على 5 جنود أوكرانيين. وتم تدمير مستودع ذخيرة أوكراني قرب زيموفنيكي.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم أمس الأربعاء، أنه تم إحباط عشر هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وقالت الدفاع في بيانها، إن وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، صدت عشر هجمات مضادة من قبل ألوية الهجوم الجبلية 32 و115 و10 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو 280 جنديا أوكرانيا، ودبابة، ومدفعية إم 777، ومدفعية كراب "غفوزديكا".وأضافت الدفاع أنه تم صد هجومين من اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني في غابات سيربريانسكي، وتم تدمير مستودع ذخيرة لوحدة من المرتزقة الأجانب في منطقة فولشانسك في خاركوف.
https://sputnikarabic.ae/20231012/خبير-عسكري-وحدات-المرتزقة-الأجانب-تفر-من-خاركوف-1081924730.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073804901_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_7109076141ec4ee68bf8756bffda3224.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة بولشوي بوتيمكين
تابعنا عبر
أفاد مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" بأن مقاتلي مجموعة قوات دنيبر أوقفوا محاولة إنزال القوات الأوكرانية في جزيرة بولشوي بوتيمكين، الواقعة عند مصب نهر الدنيبر، ودمروا زورقين مع 11 عسكريا.
وقال المحاور للوكالة: "تم إيقاف محاولة إنزال العدو في جزيرة بولشوي بوتيمكين في اتجاه خيرسون، ونتيجة القصف، تم تدمير زورقين و11 جنديا أوكرانيا".
وأضاف المصدر أنه في منطقة جسر أنتونوفسكي، دمر الجيش الروسي مركبة تسليم ذخيرة للعدو، وتم القضاء على 5 جنود أوكرانيين. وتم تدمير مستودع ذخيرة أوكراني قرب زيموفنيكي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم أمس الأربعاء، أنه تم إحباط عشر هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية
في مناطق عدة من خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وقالت الدفاع في بيانها، إن وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، صدت عشر هجمات مضادة من قبل ألوية الهجوم الجبلية 32 و115 و10 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو 280 جنديا أوكرانيا، ودبابة، ومدفعية إم 777، ومدفعية كراب "غفوزديكا".
وأضافت الدفاع أنه تم صد هجومين من اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني في غابات سيربريانسكي، وتم تدمير مستودع ذخيرة لوحدة من المرتزقة الأجانب في منطقة فولشانسك في خاركوف.