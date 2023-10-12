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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231012/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-إنزال-أوكرانية-على-جزيرة-بولشوي-بوتيمكين-1081925249.html
القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة بولشوي بوتيمكين
القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة بولشوي بوتيمكين
أفاد مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" بأن مقاتلي مجموعة قوات دنيبر أوقفوا محاولة إنزال القوات الأوكرانية في جزيرة بولشوي بوتيمكين، الواقعة عند مصب نهر الدنيبر، ودمروا... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T08:28+0000
2023-10-12T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقال المحاور للوكالة: "تم إيقاف محاولة إنزال العدو في جزيرة بولشوي بوتيمكين في اتجاه خيرسون، ونتيجة القصف، تم تدمير زورقين و11 جنديا أوكرانيا".وأضاف المصدر أنه في منطقة جسر أنتونوفسكي، دمر الجيش الروسي مركبة تسليم ذخيرة للعدو، وتم القضاء على 5 جنود أوكرانيين. وتم تدمير مستودع ذخيرة أوكراني قرب زيموفنيكي.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم أمس الأربعاء، أنه تم إحباط عشر هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وقالت الدفاع في بيانها، إن وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، صدت عشر هجمات مضادة من قبل ألوية الهجوم الجبلية 32 و115 و10 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو 280 جنديا أوكرانيا، ودبابة، ومدفعية إم 777، ومدفعية كراب "غفوزديكا".وأضافت الدفاع أنه تم صد هجومين من اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني في غابات سيربريانسكي، وتم تدمير مستودع ذخيرة لوحدة من المرتزقة الأجانب في منطقة فولشانسك في خاركوف.
https://sputnikarabic.ae/20231012/خبير-عسكري-وحدات-المرتزقة-الأجانب-تفر-من-خاركوف-1081924730.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة بولشوي بوتيمكين

08:28 GMT 12.10.2023
© AFP 2023 / Ryan Lim زورق حربي متعدد الأغراض من طراز "تشيسير" (Chaser) يناور خلال عرض توضيحي في معرض الدفاع البحري والأمن البحري "نافدكس 2023"، وهو جزء من معرض الدفاع الدولي الأوسع "آيدكس 2023" في مركز أبوظبي الدولي للمعارض، الإماارات العربية المتحدة، 20 فبراير 2023.
زورق حربي متعدد الأغراض من طراز تشيسير (Chaser) يناور خلال عرض توضيحي في معرض الدفاع البحري والأمن البحري نافدكس 2023، وهو جزء من معرض الدفاع الدولي الأوسع آيدكس 2023 في مركز أبوظبي الدولي للمعارض، الإماارات العربية المتحدة، 20 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© AFP 2023 / Ryan Lim
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أفاد مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" بأن مقاتلي مجموعة قوات دنيبر أوقفوا محاولة إنزال القوات الأوكرانية في جزيرة بولشوي بوتيمكين، الواقعة عند مصب نهر الدنيبر، ودمروا زورقين مع 11 عسكريا.
وقال المحاور للوكالة: "تم إيقاف محاولة إنزال العدو في جزيرة بولشوي بوتيمكين في اتجاه خيرسون، ونتيجة القصف، تم تدمير زورقين و11 جنديا أوكرانيا".
وأضاف المصدر أنه في منطقة جسر أنتونوفسكي، دمر الجيش الروسي مركبة تسليم ذخيرة للعدو، وتم القضاء على 5 جنود أوكرانيين. وتم تدمير مستودع ذخيرة أوكراني قرب زيموفنيكي.
مشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تسلل قوات روسية لخنادقهم المتخفية في الغابات وتطويقها - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: وحدات المرتزقة الأجانب تفر من خاركوف
08:14 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم أمس الأربعاء، أنه تم إحباط عشر هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وقالت الدفاع في بيانها، إن وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، صدت عشر هجمات مضادة من قبل ألوية الهجوم الجبلية 32 و115 و10 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو 280 جنديا أوكرانيا، ودبابة، ومدفعية إم 777، ومدفعية كراب "غفوزديكا".
وأضافت الدفاع أنه تم صد هجومين من اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني في غابات سيربريانسكي، وتم تدمير مستودع ذخيرة لوحدة من المرتزقة الأجانب في منطقة فولشانسك في خاركوف.
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