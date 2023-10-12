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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231012/القوات-الروسية-تخترق-دفاعات-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كليشيفكا-وتقضي-على-أكثر-من-15-عسكريا-1081919183.html
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية قرب كليشيفكا بجمهورية دونيتسك وتحييد أكثر من 15 عسكريا
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية قرب كليشيفكا بجمهورية دونيتسك وتحييد أكثر من 15 عسكريا
أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تصدت لهجمات العدو في منطقة كليشيفكا بجمهورية دونيتسك... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T02:25+0000
2023-10-12T02:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال أستافيف، لوكالة "سبوتنيك": "تصدت وحدات المجموعة لهجمات مجموعات الاقتحام التابعة للفرقة الهجومية المستقلة الخامسة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا".وأضاف: "بلغت خسائر العدو في القوة البشرية أكثر من 15 جنديًا. نتيجة للعمليات الهجومية لقواتنا في اتجاه دونيتسك، تمكنت القوات من التسلل في دفاع العدو على عمق يتراوح بين 300 و600 متر في المناطق المحيطة بمدن مارينكا، وفوديانا، وسبورنايا، وتونينكايا".وأضاف رئيس المكتب الصحفي أن النجاح تم بفضل الضربات النارية المركزة على مواقع العدو في المناطق المحيطة بمدن أفدييفكا، وسيفرنايا، وأوتشيرتينو، نوفوكالينوفو.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231011/القوات-الروسية-تصد-أكثر-من-10-هجمات-أوكرانية-في-كريمينايا-1081882224.html
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القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية قرب كليشيفكا بجمهورية دونيتسك وتحييد أكثر من 15 عسكريا

02:25 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 02:29 GMT 12.10.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تصدت لهجمات العدو في منطقة كليشيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتسللت في الدفاع الخاص بالقوات المسلحة الأوكرانية على عمق يتراوح بين 300 و600 متر، مشيرا تكبد قوات كييف أكثر من 15 جنديًا.
وقال أستافيف، لوكالة "سبوتنيك": "تصدت وحدات المجموعة لهجمات مجموعات الاقتحام التابعة للفرقة الهجومية المستقلة الخامسة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد أكثر من 10 هجمات أوكرانية في كريمينايا
أمس, 06:49 GMT
وأضاف: "بلغت خسائر العدو في القوة البشرية أكثر من 15 جنديًا. نتيجة للعمليات الهجومية لقواتنا في اتجاه دونيتسك، تمكنت القوات من التسلل في دفاع العدو على عمق يتراوح بين 300 و600 متر في المناطق المحيطة بمدن مارينكا، وفوديانا، وسبورنايا، وتونينكايا".
وأضاف رئيس المكتب الصحفي أن النجاح تم بفضل الضربات النارية المركزة على مواقع العدو في المناطق المحيطة بمدن أفدييفكا، وسيفرنايا، وأوتشيرتينو، نوفوكالينوفو.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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