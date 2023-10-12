https://sputnikarabic.ae/20231012/القوات-الروسية-تخترق-دفاعات-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كليشيفكا-وتقضي-على-أكثر-من-15-عسكريا-1081919183.html
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية قرب كليشيفكا بجمهورية دونيتسك وتحييد أكثر من 15 عسكريا
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية قرب كليشيفكا بجمهورية دونيتسك وتحييد أكثر من 15 عسكريا
أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تصدت لهجمات العدو في منطقة كليشيفكا بجمهورية دونيتسك... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T02:25+0000
2023-10-12T02:25+0000
2023-10-12T02:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال أستافيف، لوكالة "سبوتنيك": "تصدت وحدات المجموعة لهجمات مجموعات الاقتحام التابعة للفرقة الهجومية المستقلة الخامسة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا".وأضاف: "بلغت خسائر العدو في القوة البشرية أكثر من 15 جنديًا. نتيجة للعمليات الهجومية لقواتنا في اتجاه دونيتسك، تمكنت القوات من التسلل في دفاع العدو على عمق يتراوح بين 300 و600 متر في المناطق المحيطة بمدن مارينكا، وفوديانا، وسبورنايا، وتونينكايا".وأضاف رئيس المكتب الصحفي أن النجاح تم بفضل الضربات النارية المركزة على مواقع العدو في المناطق المحيطة بمدن أفدييفكا، وسيفرنايا، وأوتشيرتينو، نوفوكالينوفو.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231011/القوات-الروسية-تصد-أكثر-من-10-هجمات-أوكرانية-في-كريمينايا-1081882224.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية قرب كليشيفكا بجمهورية دونيتسك وتحييد أكثر من 15 عسكريا
02:25 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 02:29 GMT 12.10.2023) تابعنا عبر
أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تصدت لهجمات العدو في منطقة كليشيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتسللت في الدفاع الخاص بالقوات المسلحة الأوكرانية على عمق يتراوح بين 300 و600 متر، مشيرا تكبد قوات كييف أكثر من 15 جنديًا.
وقال أستافيف، لوكالة "سبوتنيك
": "تصدت وحدات المجموعة لهجمات مجموعات الاقتحام التابعة للفرقة الهجومية المستقلة الخامسة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا".
وأضاف: "بلغت خسائر العدو في القوة البشرية أكثر من 15 جنديًا. نتيجة للعمليات الهجومية لقواتنا في اتجاه دونيتسك، تمكنت القوات من التسلل في دفاع العدو على عمق يتراوح بين 300 و600 متر في المناطق المحيطة بمدن مارينكا، وفوديانا، وسبورنايا، وتونينكايا".
وأضاف رئيس المكتب الصحفي أن النجاح تم بفضل الضربات النارية المركزة على مواقع العدو في المناطق المحيطة بمدن أفدييفكا، وسيفرنايا، وأوتشيرتينو، نوفوكالينوفو.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.