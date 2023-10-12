https://sputnikarabic.ae/20231012/المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-الإخفاق-الاستخباري-بشأن-طوفان-الأقصى-1081936963.html

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يؤكد "الإخفاق الاستخباري" بشأن "طوفان الأقصى"

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يؤكد "الإخفاق الاستخباري" بشأن "طوفان الأقصى"

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانيال هاغاري، اليوم الخميس، إنه في الساعات التي سبقت عملية "طوفان الأقصى" لم تكن لدينا معلومات عن قوة الهجوم، وسوف... 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T12:01+0000

2023-10-12T12:01+0000

2023-10-12T12:01+0000

حركة حماس

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081819582_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_73de586d22eb75988d8c23cd2a189c6c.jpg

وأفاد الموقع الإلكتروني i24NEWS، مساء اليوم الخميس، بأن المسؤول العسكري الإسرائيلي قد أشار للمرة الأولى إلى مسألة التحذيرات الاستخبارية التي سبقت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس، فجر السبت الماضي.وقال دانيال هاغاري:وشدد المتحدث العسكري الإسرائيلي على أن بلاده ستقتص من جميع الضالعين بالهجوم على بلاده، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي ركّز على أهداف تابعة لقوة النخبة بالجناح العسكري لحركة حماس، وأن إسرائيل تقوم بجمع مقاطع فيديو من شبكة الإنترنت، لتحديد هوية المسلحين الفلسطينيين والوصول إليهم.وفي السياق نفسه، ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية إلى 220 قتيلا، بعدما تم الإعلان عن مقتل 31 جنديا وضابطا جدد، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن عدد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية وصل إلى 81 جنديا وضابطا.وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنها قامت بإجلاء آلاف الإسرائيليين من 24 مستوطنة في غلاف غزة، مشيرةً إلى أن عمليات الإخلاء لا تزال مستمرة.وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".في وقت تمكنت حركة حماس من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وعلى الفور، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231012/رئيس-بلدية-مستوطنة-سديروت-يطالب-نتنياهو-بـإجلاء-مستوطنيها-وإيجاد-مكان-آمن-لهم-1081934416.html

https://sputnikarabic.ae/20231012/مشهد-لم-يره-طوال-حياته-جنرال-إسرائيلي-سابق-يطالب-بـمحو-آثار-عملية-طوفان-الأقصى-على-بلاده-1081929868.html

https://sputnikarabic.ae/20231007/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-عسكرية-في-قطاع-غزة-باسم-السيوف-الحديدية-1081742907.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار