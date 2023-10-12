https://sputnikarabic.ae/20231012/المتروبوليت-حنّا-إسرائيل-تستهدف-الوجود-المسيحي-والكنيسة-الروسية-تقدم-المساعدات-للفلسطينيين--1081936614.html

المتروبوليت حنا: إسرائيل تستهدف الوجود المسيحي والكنيسة الروسية تقدم المساعدات للفلسطينيين

المتروبوليت حنا: إسرائيل تستهدف الوجود المسيحي والكنيسة الروسية تقدم المساعدات للفلسطينيين

أشار رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المتروبوليت عطالله حنّا، إلى أن ما يحدث اليوم في غزة عملية تدمير ممنهج وقتل للمدنيين من أطفال ونساء ومسنّين، حيث بات... 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T11:58+0000

2023-10-12T11:58+0000

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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، توجّه المتروبوليت حنّا بالشكر إلى الكنيسة الروسية التي كانت صاحبة المبادرة وتواصلت مع الكنيسة في غزة لتقديم المساعدات للفلسطينيين، وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني.أما الدول الغربية التي اعتبرها حنا شريكة في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، فقال إنها شريكة في العدوان على غزة وتقوم بتزويد إسرائيل بالمال والعتاد والسلاح، وهي تبرّر العدوان الإسرائيلي وكأنه دفاع عن النفس، في حين أنه اعتداء على شعب أعزل يريد أن يعيش بحرية وكرامة واستقلال في وطنه وأرضه المقدّسة. وتحدث عن الازدواجية في المعايير لدى المنظومة الغربية التي تدعم أوكرانيا فيما تتجاهل المعاناة الفلسطينية.وشدد على أن التآمر على الحضور المسيحي في مدينة القدس لم يتوقف منذ عشرات السنين، عبر سرقة الأوقاف المسيحية واستهداف الحضور المسيحي بشكل ممنهج، مضيفا أن "في هذه المدينة المقدسة لم يبقَ أكثر من عشرة آلاف مسيحي في عدد مرشّح للتراجع، فالإسرائيليون ينزعجون من الصوت المسيحي الوطني ويريدون إسكاته، وهذا ما لن يحدث".

https://sputnikarabic.ae/20231012/لافروف-روسيا-تأمل-أن-يلتزم-الجميع-بإنشاء-دولة-فلسطينية-بعد-انتهاء-المرحلة-الساخنة-من-الصراع-1081922058.html

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