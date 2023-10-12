https://sputnikarabic.ae/20231012/باحث-متخصص-يكشف-عن-سلاح-تستخدمه-حماس-قد-يسبب-ضربة-مؤلمةفيديو-1081947605.html
باحث متخصص يكشف عن سلاح تستخدمه "حماس" قد يسبب "ضربة مؤلمة"...فيديو
باحث متخصص يكشف عن سلاح تستخدمه "حماس" قد يسبب "ضربة مؤلمة"...فيديو
تحاول القوات الفلسطينية في قطاع غزة صد الغارات الجوية بمساعدة أنظمة دفاع جوي محلية الصنع. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T14:49+0000
2023-10-12T14:49+0000
2023-10-12T14:49+0000
رصد عسكري
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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ووفقا ليوري ليامين، أحد كبار الباحثين في مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، فإن هذه الأنظمة تسمى "مُتَبَّر-1".وقال بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "تستخدم المنظومات الصواريخ غير الموجهة كأسلحة لشن الضربات. والذخيرة مزودة بصمامات ذات وقت انفجار محدد، بحيث تنفجر الصواريخ على الارتفاع والمدى المطلوبين بعد الإطلاق".يتم التحكم في هذه التركيبات من نقاط خاصة بها أنظمة تتبع إلكترونية بصرية.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081927311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af756878bcf20046b383e4757f39b0a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
رصد عسكري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
باحث متخصص يكشف عن سلاح تستخدمه "حماس" قد يسبب "ضربة مؤلمة"...فيديو
تابعنا عبر
تحاول القوات الفلسطينية في قطاع غزة صد الغارات الجوية بمساعدة أنظمة دفاع جوي محلية الصنع.
ووفقا ليوري ليامين، أحد كبار الباحثين في مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، فإن هذه الأنظمة تسمى "مُتَبَّر-1".
وقال بحسب صحيفة
"روسيسكايا غازيتا": "تستخدم المنظومات الصواريخ غير الموجهة كأسلحة لشن الضربات. والذخيرة مزودة بصمامات ذات وقت انفجار محدد، بحيث تنفجر الصواريخ على الارتفاع والمدى المطلوبين بعد الإطلاق".
يتم التحكم في هذه التركيبات من نقاط خاصة بها أنظمة تتبع إلكترونية بصرية.