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باحث متخصص يكشف عن سلاح تستخدمه "حماس" قد يسبب "ضربة مؤلمة"...فيديو
باحث متخصص يكشف عن سلاح تستخدمه "حماس" قد يسبب "ضربة مؤلمة"...فيديو
تحاول القوات الفلسطينية في قطاع غزة صد الغارات الجوية بمساعدة أنظمة دفاع جوي محلية الصنع. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T14:49+0000
2023-10-12T14:49+0000
رصد عسكري
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أخبار فلسطين اليوم
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ووفقا ليوري ليامين، أحد كبار الباحثين في مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، فإن هذه الأنظمة تسمى "مُتَبَّر-1".وقال بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "تستخدم المنظومات الصواريخ غير الموجهة كأسلحة لشن الضربات. والذخيرة مزودة بصمامات ذات وقت انفجار محدد، بحيث تنفجر الصواريخ على الارتفاع والمدى المطلوبين بعد الإطلاق".يتم التحكم في هذه التركيبات من نقاط خاصة بها أنظمة تتبع إلكترونية بصرية.
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رصد عسكري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
رصد عسكري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

باحث متخصص يكشف عن سلاح تستخدمه "حماس" قد يسبب "ضربة مؤلمة"...فيديو

14:49 GMT 12.10.2023
© AFP 2023 / IBRAHIM HAMSالقصف الإسرائيلي في غزة
القصف الإسرائيلي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© AFP 2023 / IBRAHIM HAMS
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تحاول القوات الفلسطينية في قطاع غزة صد الغارات الجوية بمساعدة أنظمة دفاع جوي محلية الصنع.
ووفقا ليوري ليامين، أحد كبار الباحثين في مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، فإن هذه الأنظمة تسمى "مُتَبَّر-1".
وقال بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "تستخدم المنظومات الصواريخ غير الموجهة كأسلحة لشن الضربات. والذخيرة مزودة بصمامات ذات وقت انفجار محدد، بحيث تنفجر الصواريخ على الارتفاع والمدى المطلوبين بعد الإطلاق".
يتم التحكم في هذه التركيبات من نقاط خاصة بها أنظمة تتبع إلكترونية بصرية.
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