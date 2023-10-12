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تغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... رقعة التوتر تتوسع... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231012/بايدن-لو-لم-تكن-هناك-إسرائيل-لكان-علينا-خلقها-لحماية-مصالحنا-1081930575.html
بايدن: لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا خلقها لحماية مصالحنا
بايدن: لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا خلقها لحماية مصالحنا
رصد مقطع فيديو تصريحات قالها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، عندما كان عضوا في الحزب الديمقراطي عام 1986، تناولت دور إسرائيل في حماية المصالح الأمريكية في... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T09:58+0000
2023-10-12T09:58+0000
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وتم تسليط الضوء على تصريحات بايدن السابقة، بواسطة السفير الفلسطيني لدى إندونيسيا زهير الشن، خلال اجتماع شارك فيه مع دبلوماسيين عرب، حول الأوضاع الحالية في قطاع غزة.وقال بايدن، في الفيديو، إن "إسرائيل هي أفضل استثمار فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط بتكلفة 3 مليارات دولار".وتابع بايدن: "لو لم تكن هناك إسرائيل لقمنا بإعادة اختراع إسرائيل لحماية مصالحنا في المنطقة".وفيما يتعلق بالأحداث التي يشهدها قطاع غزة، قال السفير الفلسطيني إن "كل شيء أصبح مباحا في فلسطين على أيدي هؤلاء القتلة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لأي إنسان أن يتسامح مع الممارسات القمعية لإسرائيل".يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف من الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20231010/بايدن-واشنطن-ستزود-إسرائيل-بأنظمة-عسكرية-إضافية-تشمل-ذخائر-وصواريخ-اعتراضية-1081874668.html
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أخبار العالم الآن, نادي الفيديو, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, جو بايدن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, نادي الفيديو, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, جو بايدن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا خلقها لحماية مصالحنا

09:58 GMT 12.10.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في منتجع "كامب ديفيد" الرئاسي، ميريلاند، 18 أغسطس/ آب 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، ميريلاند، 18 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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رصد مقطع فيديو تصريحات قالها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، عندما كان عضوا في الحزب الديمقراطي عام 1986، تناولت دور إسرائيل في حماية المصالح الأمريكية في المنطقة.
وتم تسليط الضوء على تصريحات بايدن السابقة، بواسطة السفير الفلسطيني لدى إندونيسيا زهير الشن، خلال اجتماع شارك فيه مع دبلوماسيين عرب، حول الأوضاع الحالية في قطاع غزة.
وقال بايدن، في الفيديو، إن "إسرائيل هي أفضل استثمار فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط بتكلفة 3 مليارات دولار".
وتابع بايدن: "لو لم تكن هناك إسرائيل لقمنا بإعادة اختراع إسرائيل لحماية مصالحنا في المنطقة".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
بايدن: واشنطن ستزود إسرائيل بأنظمة عسكرية إضافية تشمل ذخائر وصواريخ اعتراضية
10 أكتوبر, 19:14 GMT
وفيما يتعلق بالأحداث التي يشهدها قطاع غزة، قال السفير الفلسطيني إن "كل شيء أصبح مباحا في فلسطين على أيدي هؤلاء القتلة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لأي إنسان أن يتسامح مع الممارسات القمعية لإسرائيل".
يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف من الجانبين.
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