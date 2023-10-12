https://sputnikarabic.ae/20231012/بايدن-يطالب-إسرائيل-بإتباع-قوانين-الحرب-في-هجومها-على-قطاع-غزة-1081918130.html
بايدن يطالب إسرائيل بإتباع "قوانين الحرب" في هجومها على قطاع غزة
بايدن يطالب إسرائيل بإتباع "قوانين الحرب" في هجومها على قطاع غزة
طالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إسرائيل بإتباع "قوانين الحرب" في هجومها على قطاع غزة، وذلك مع تصاعد عمليات القصف على القطاع. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T00:09+0000
2023-10-12T00:09+0000
2023-10-12T00:09+0000
جو بايدن
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن متحدثا في البيت الأبيض في اجتماع مع ممثلي المنظمات العامة اليهودية في الولايات المتحدة في معرض تعليقه على التصعيد الحالي في الشرق الأوسط: "من المهم فعلاً أن تتصرف إسرائيل، رغم كل الغضب والاستياء اللذين يعتريانها (...) وفقا لقوانين الحرب".ويتعرض قطاع غزة منذ أيام لغارات وهجمات من الطيران العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ضمن عملية أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية" ردا على العملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحماس السبت المنصرم بعد اقتحامها مستوطنات غلاف غزة برا وبحرا وجوا حيث سيطرت على مستوطنات الغلاف.وقتل خلال "طوفان الأقصى" أكثر من 1000 إسرائيلي وأصيب أكثر من 4000 وقتل ما يربو على 1100 فلسطيني وأصيب أكثر من خمسة الآف.وأعلنت إسرائيل أنها تشن حرب على غزة وليس عملية عسكرية هدفها اجتثاث التنظيمات المسلحة في غزة. في السياق ذاته تواصل المقاومة الفلسطينية منذ السبت المنصرم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20231011/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-مواقع-متفرقة-في-قطاع-غزة-1081917846.html
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
جو بايدن, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بايدن يطالب إسرائيل بإتباع "قوانين الحرب" في هجومها على قطاع غزة
تابعنا عبر
طالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إسرائيل بإتباع "قوانين الحرب" في هجومها على قطاع غزة، وذلك مع تصاعد عمليات القصف على القطاع.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بايدن متحدثا في البيت الأبيض في اجتماع مع ممثلي المنظمات العامة اليهودية في الولايات المتحدة في معرض تعليقه على التصعيد الحالي في الشرق الأوسط: "من المهم فعلاً أن تتصرف إسرائيل، رغم كل الغضب والاستياء اللذين يعتريانها (...) وفقا لقوانين الحرب".
ويتعرض قطاع غزة منذ أيام لغارات وهجمات من الطيران العسكري الإسرائيلي
على قطاع غزة ضمن عملية أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية" ردا على العملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحماس السبت المنصرم بعد اقتحامها مستوطنات غلاف غزة برا وبحرا وجوا حيث سيطرت على مستوطنات الغلاف.
وقتل خلال "طوفان الأقصى" أكثر من 1000 إسرائيلي وأصيب أكثر من 4000 وقتل ما يربو على 1100 فلسطيني وأصيب أكثر من خمسة الآف.
وأعلنت إسرائيل أنها تشن حرب على غزة
وليس عملية عسكرية هدفها اجتثاث التنظيمات المسلحة في غزة. في السياق ذاته تواصل المقاومة الفلسطينية منذ السبت المنصرم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية.