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تغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... رقعة التوتر تتوسع... صور وفيديو
تغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... رقعة التوتر تتوسع... صور وفيديو
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T05:55+0000
2023-10-12T05:55+0000
العالم العربي
إسرائيل
اشتباكات غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
تداعيات القصف الصاروخي لـحماس في عسقلان، غلاف غزة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... رقعة التوتر تتوسع... صور وفيديو

05:55 GMT 12.10.2023
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يتبع
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1300 والمصابين إلى 3300.
06:58 GMT 12.10.2023
الطيران الإسرائيلي يشن غارات جوية مكثفة على قطاغ غزة.
06:57 GMT 12.10.2023
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أنه يجب التحرك سريعا على المستويين العربي والإسلامي لحماية الشعب الفلسطيني لاسيما في قطاع غـزة، ووقف الغارات الإسرائيلية التي تستهدف الأطفال والنساء.
06:56 GMT 12.10.2023
وزارة الصحة في غزة: 1203 قتلى و5763 مصابا منذ بداية القصف الإسرائيلي على القطاع.
06:55 GMT 12.10.2023
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هناك رأي موحد لوزراء خارجية رابطة الدول المستقلة، على أنه يجب إنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين فورا، والتقيد بالقانون الإنساني الدولي وأن ألا تكون هناك أعمال إرهابية، ولا استخدام عشوائي للقوة لحماية المدنيين من الجانبين.
06:42 GMT 12.10.2023
06:41 GMT 12.10.2023
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تدعو طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي احترام القانون الإنساني وتجنب الاستخدام العشوائي للقوة، وتأمل أن يلتزم الجميع بإنشاء دولة فلسطينية بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع.
06:39 GMT 12.10.2023
06:38 GMT 12.10.2023
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط أحد الصواريخ التي أطلقت من غزة قرب مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية
05:55 GMT 12.10.2023
05:53 GMT 12.10.2023
"كتائب القسام" تعلن قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية "رداً على استهداف المدنيين"
05:46 GMT 12.10.2023
السفارة الإسرائيلية في موسكو، 18 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
السفير الإسرائيلي في موسكو: تأثير روسيا على حماس سيؤدي إلى نتائج إيجابية
04:13 GMT
05:45 GMT 12.10.2023
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
إسرائيل تأمر المستشفيات برفض علاج أسرى حركة "حماس"
04:30 GMT
04:50 GMT 12.10.2023
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: يجب إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق بشكل عاجل إلى قطاع غزة
04:46 GMT 12.10.2023
الوكالة الفلسطينية: 15 ضحية جراء قصف إسرائيلي على منزل بمنطقة جباليا البلد شمال غزة
02:45 GMT 12.10.2023
وزارة الصحة في غزة: 1200 قتيلا و5600 مصابا منذ بداية القصف الإسرائيلي على القطاع
تصاعد حريق ودخان في أعقاب غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة ، الجمعة 7 أبريل / نيسان 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1200 قتيل و5600 مصاب
03:24 GMT
02:04 GMT 12.10.2023
الجيش الإسرائيلي: هجوم واسع النطاق على العديد من مواقع حماس في قطاع غزة
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
الجيش الإسرائيلي يشن هجوما واسع النطاق على قطاع غزة
02:05 GMT
22:32 GMT 11.10.2023
التليفزيون الفلسطيني: سقوط 22 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة
22:25 GMT 11.10.2023
مراسل وكالة "سبوتنيك": الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات كثيفة على مواقع متفرقة في قطاع غزة
21:45 GMT 11.10.2023
وزارة الصحة بغزة: الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة والأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
وزارة الصحة في غزة: الخدمات الصحية في القطاع دخلت "مرحلة حرجة"
أمس, 22:04 GMT
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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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