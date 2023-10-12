https://sputnikarabic.ae/20231012/بلينكن-أمريكا-تحمي-ظهر-إسرائيل-وسنقدم-إليها-كل-الذخائر-المطلوبة-1081934330.html
بلينكن: أمريكا تحمي ظهر إسرائيل وسنقدم إليها كل الذخائر المطلوبة
بلينكن: أمريكا تحمي ظهر إسرائيل وسنقدم إليها كل الذخائر المطلوبة
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخر دعما في سبيل حماية إسرائيل التي تتعرض لهجوم وصفه بـ"الإرهابي" من حركة حماس. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T11:22+0000
2023-10-12T11:22+0000
2023-10-12T11:37+0000
العالم
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وتابع خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، في إسرائيل: "من يريد السلام والعدل يجب أن يدين حماس وما قامت به من عمل إرهابي"، مضيفا: "عدم إدانة الإرهاب تعرض الناس في إسرائيل وفي كل مكان للخطر".ويرى بلينكن أنه "لا مبرر للفظائع التي ارتكبتها حركة حماس معتبرا أن ما فعلته شبيه بما فعله تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول) وهو أمر مروع".وقال إن "الولايات المتحدة تحمي ظهر إسرائيل وهناك دعم كاسح في الكونغرس لأمن إسرائيل وسنقدم الذخيرة لمنظومة الباتريوت وذخائر مختلفة والرسالة التي أحملها لإسرائيل هي أننا سنكون دائما موجودين إلى جانبكم"، مشيرا إلى أنه لم يأت إلى إسرائيل كوزير الخارجية الأمريكي فقط، ولكن كيهودي فر جده من القتل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بلينكن: أمريكا تحمي ظهر إسرائيل وسنقدم إليها كل الذخائر المطلوبة
11:22 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 11:37 GMT 12.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخر دعما في سبيل حماية إسرائيل التي تتعرض لهجوم وصفه بـ"الإرهابي" من حركة حماس.
وتابع خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، في إسرائيل: "من يريد السلام والعدل يجب أن يدين حماس وما قامت به من عمل إرهابي"، مضيفا: "عدم إدانة الإرهاب تعرض الناس في إسرائيل وفي كل مكان للخطر".
ويرى بلينكن أنه "لا مبرر للفظائع التي ارتكبتها حركة حماس معتبرا أن ما فعلته شبيه بما فعله تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول) وهو أمر مروع".
وقال إن "الولايات المتحدة تحمي ظهر إسرائيل وهناك دعم كاسح في الكونغرس لأمن إسرائيل وسنقدم الذخيرة لمنظومة الباتريوت وذخائر مختلفة والرسالة التي أحملها لإسرائيل هي أننا سنكون دائما موجودين إلى جانبكم"، مشيرا إلى أنه لم يأت إلى إسرائيل كوزير الخارجية الأمريكي فقط، ولكن كيهودي فر جده من القتل.