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https://sputnikarabic.ae/20231012/بلينكن-أمريكا-تحمي-ظهر-إسرائيل-وسنقدم-إليها-كل-الذخائر-المطلوبة-1081934330.html
بلينكن: أمريكا تحمي ظهر إسرائيل وسنقدم إليها كل الذخائر المطلوبة
بلينكن: أمريكا تحمي ظهر إسرائيل وسنقدم إليها كل الذخائر المطلوبة
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخر دعما في سبيل حماية إسرائيل التي تتعرض لهجوم وصفه بـ"الإرهابي" من حركة حماس. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T11:22+0000
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وتابع خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، في إسرائيل: "من يريد السلام والعدل يجب أن يدين حماس وما قامت به من عمل إرهابي"، مضيفا: "عدم إدانة الإرهاب تعرض الناس في إسرائيل وفي كل مكان للخطر".ويرى بلينكن أنه "لا مبرر للفظائع التي ارتكبتها حركة حماس معتبرا أن ما فعلته شبيه بما فعله تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول) وهو أمر مروع".وقال إن "الولايات المتحدة تحمي ظهر إسرائيل وهناك دعم كاسح في الكونغرس لأمن إسرائيل وسنقدم الذخيرة لمنظومة الباتريوت وذخائر مختلفة والرسالة التي أحملها لإسرائيل هي أننا سنكون دائما موجودين إلى جانبكم"، مشيرا إلى أنه لم يأت إلى إسرائيل كوزير الخارجية الأمريكي فقط، ولكن كيهودي فر جده من القتل.
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العالم

بلينكن: أمريكا تحمي ظهر إسرائيل وسنقدم إليها كل الذخائر المطلوبة

11:22 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 11:37 GMT 12.10.2023)
© AFP 2023 / LEAH MILLISوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19 يونيو 2023.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLIS
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يتبع
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخر دعما في سبيل حماية إسرائيل التي تتعرض لهجوم وصفه بـ"الإرهابي" من حركة حماس.
وتابع خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، في إسرائيل: "من يريد السلام والعدل يجب أن يدين حماس وما قامت به من عمل إرهابي"، مضيفا: "عدم إدانة الإرهاب تعرض الناس في إسرائيل وفي كل مكان للخطر".
ويرى بلينكن أنه "لا مبرر للفظائع التي ارتكبتها حركة حماس معتبرا أن ما فعلته شبيه بما فعله تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول) وهو أمر مروع".
وقال إن "الولايات المتحدة تحمي ظهر إسرائيل وهناك دعم كاسح في الكونغرس لأمن إسرائيل وسنقدم الذخيرة لمنظومة الباتريوت وذخائر مختلفة والرسالة التي أحملها لإسرائيل هي أننا سنكون دائما موجودين إلى جانبكم"، مشيرا إلى أنه لم يأت إلى إسرائيل كوزير الخارجية الأمريكي فقط، ولكن كيهودي فر جده من القتل.
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