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https://sputnikarabic.ae/20231012/بلينكن-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-لن-تسمحا-بظهور-جبهة-ثانية-1081957467.html
بلينكن: الولايات المتحدة وإسرائيل لن تسمحا بظهور جبهة ثانية
بلينكن: الولايات المتحدة وإسرائيل لن تسمحا بظهور جبهة ثانية
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان جاهدتين لمنع ظهور جبهتين ثانية وثالثة في الصراع الحالي وتتفاعلان مع الشركاء في... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T19:03+0000
2023-10-12T19:03+0000
العالم
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وقال بلينكن في مؤتمر صحفي عقب المفاوضات مع القيادة الإسرائيلية: "قلت في وقت سابق، إن هدفنا، وكذلك هدف إسرائيل، هو أن لا تكون هناك جبهة ثانية أو ثالثة. نحن نعمل بجدية قدر الإمكان، ونتفاعل مع الشركاء في المنطقة، حتى لا يحدث هذا بالضبط".وأشار إلى أنه في السابق حذرت الإدارة الأمريكية على أعلى مستوى الدول الثالثة من محاولات التدخل في الصراع لمصالحها الخاصة.وفي هذا الصدد، تعرب الولايات المتحدة عن قلقها بشكل خاص إزاء إيران و"حزب الله" اللبناني.وأفادت التقارير أنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي ضربات متفرقة في المناطق الحدودية، مما أدى إلى تجنب تصعيد واسع النطاق في الوقت الحالي.وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة لا ترى تركزا لقوات "حزب الله" على الحدود مع إسرائيل وتأمل في تجنب توسيع جغرافية الصراع الذي يقتصر حاليا على قطاع غزة. ومن أجل الردع، أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات وطراد ومدمرات تحمل صواريخ موجهة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20231012/نتنياهو-يعلن-إطلاق-عملية-عسكرية-قوية-جدا-ضد-قطاع-غزة-1081954976.html
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العالم
العالم

بلينكن: الولايات المتحدة وإسرائيل لن تسمحا بظهور جبهة ثانية

19:03 GMT 12.10.2023
© AFP 2023 / KAMIL KRZACZYNSKIوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© AFP 2023 / KAMIL KRZACZYNSKI
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان جاهدتين لمنع ظهور جبهتين ثانية وثالثة في الصراع الحالي وتتفاعلان مع الشركاء في المنطقة.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي عقب المفاوضات مع القيادة الإسرائيلية: "قلت في وقت سابق، إن هدفنا، وكذلك هدف إسرائيل، هو أن لا تكون هناك جبهة ثانية أو ثالثة. نحن نعمل بجدية قدر الإمكان، ونتفاعل مع الشركاء في المنطقة، حتى لا يحدث هذا بالضبط".
وأشار إلى أنه في السابق حذرت الإدارة الأمريكية على أعلى مستوى الدول الثالثة من محاولات التدخل في الصراع لمصالحها الخاصة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
نتنياهو يعلن إطلاق عملية عسكرية "قوية جدا" ضد قطاع غزة
17:56 GMT
وفي هذا الصدد، تعرب الولايات المتحدة عن قلقها بشكل خاص إزاء إيران و"حزب الله" اللبناني.
وأفادت التقارير أنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي ضربات متفرقة في المناطق الحدودية، مما أدى إلى تجنب تصعيد واسع النطاق في الوقت الحالي.
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة لا ترى تركزا لقوات "حزب الله" على الحدود مع إسرائيل وتأمل في تجنب توسيع جغرافية الصراع الذي يقتصر حاليا على قطاع غزة. ومن أجل الردع، أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات وطراد ومدمرات تحمل صواريخ موجهة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.
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