https://sputnikarabic.ae/20231012/بوغدانوف-يناقش-مع-عضو-اللجنة-المركزية-لفتح-آفاق-الحل-العادل-للقضية-الفلسطينية-1081951903.html

بوغدانوف يناقش مع عضو اللجنة المركزية لـحركة "فتح" آفاق الحل العادل للقضية الفلسطينية

بوغدانوف يناقش مع عضو اللجنة المركزية لـحركة "فتح" آفاق الحل العادل للقضية الفلسطينية

في 12 أكتوبر/تشرين الأول، أجرى الممثل الخاص لرئيس روسيا للشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، اتصالا هاتفيا مع أمين اللجنة التنفيذية... 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T16:15+0000

2023-10-12T16:15+0000

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العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

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خلال المحادثة، تمت مناقشة آفاق الحل العادل للقضية الفلسطينية في سياق موقف روسيا الذي لم يتغير لصالح تسوية فلسطينية إسرائيلية على أساس قانوني دولي معروف ووفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.تمت مناقشة الوضع الكارثي في قطاع غزة وغلافه مفصلا. وفي الوقت نفسه، تم التشديد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية وأعمال العنف، وفتح الممرات الإنسانية لإيصال الغذاء والأدوية إلى سكان القطاع، واستئناف إمدادات المياه والكهرباء هناك. وتم التأكيد على عدم مقبولية القصف العشوائي الذي يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين. تم التركيز على أهمية منع حصول نزوح السكان من قطاع غزة، والذي يجب أن يصبح جزءا من دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتم الإقرار بأنه، ومع الأخذ في الاعتبار التجربة التاريخية، من المستحيل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة دون حل سياسي للقضية الفلسطينية على أساس قانوني دولي معروف.

https://sputnikarabic.ae/20231012/كتائب-القسام-درسنا-كل-ما-يتعلق-بمنطقة-العمليات-قبل-تنفيذ-معركة-طوفان-الأقصى-1081949277.html

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