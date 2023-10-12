https://sputnikarabic.ae/20231012/خبير-أمريكا-الآن-في-مأزق-إما-الانكسار-في-أوكرانيا-أو-في-فلسطين-1081944627.html

خبير: أمريكا الآن في مأزق... إما الانكسار في أوكرانيا أو في فلسطين

خبير: أمريكا الآن في مأزق... إما الانكسار في أوكرانيا أو في فلسطين

نناقش: الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى منع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، الولايات المتحدة ستكون قادرة على تزويد أوكرانيا بالأسلحة حتى السنة المقبلة، زيارة... 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T13:46+0000

2023-10-12T13:46+0000

2023-10-12T13:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

حصاد الأسبوع

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خبير: أمريكا الآن في مأزق... إما الانكسار في أوكرانيا أو في فلسطين خبير: أمريكا الآن في مأزق... إما الانكسار في أوكرانيا أو في فلسطين

أعلن نتنياهو تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل خلال الحرب مع قطاع غزة. ناقش أبعاد تشكيل هذه الحكومة وتاثيرها على الوضع في المنطقة الخبير بالشأن الإسرائيلي الفلسطيني الأستاذ ناصر حماد، قائلا:عن الواقع المعيشي لسكان قطاع غزة وعن صعوبة تقديم المساعدات لهم، تحدث لـ "حصاد الأسبوع" المحامي في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان الأستاذ فارس أبو حسن، قائلا:رجح كيريل بودانوف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن تعاني بلاده من شح المساعدات الغربية، اعتبارا من منتصف العام المقبل، وشدد على أنه سيتعين على سلطات كييف شرح احتياجاتها للدول الغربية، مشيرًا إلى ضرورة إنتاج المعدات العسكرية في أوكرانيا نفسها. حول هذا الموضوع تحدث لـ "حصاد الأسبوع"، الخبير بالشان الروسي، مدير قناة "الميادين" في روسيا، الدكتور مسلم شعيتو:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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