https://sputnikarabic.ae/20231012/خبير-أمريكا-الآن-في-مأزق-إما-الانكسار-في-أوكرانيا-أو-في-فلسطين-1081944627.html
خبير: أمريكا الآن في مأزق... إما الانكسار في أوكرانيا أو في فلسطين
خبير: أمريكا الآن في مأزق... إما الانكسار في أوكرانيا أو في فلسطين
نناقش: الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى منع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، الولايات المتحدة ستكون قادرة على تزويد أوكرانيا بالأسلحة حتى السنة المقبلة، زيارة... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T13:46+0000
2023-10-12T13:46+0000
2023-10-12T13:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
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خبير: أمريكا الآن في مأزق... إما الانكسار في أوكرانيا أو في فلسطين
خبير: أمريكا الآن في مأزق... إما الانكسار في أوكرانيا أو في فلسطين
أعلن نتنياهو تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل خلال الحرب مع قطاع غزة. ناقش أبعاد تشكيل هذه الحكومة وتاثيرها على الوضع في المنطقة الخبير بالشأن الإسرائيلي الفلسطيني الأستاذ ناصر حماد، قائلا:عن الواقع المعيشي لسكان قطاع غزة وعن صعوبة تقديم المساعدات لهم، تحدث لـ "حصاد الأسبوع" المحامي في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان الأستاذ فارس أبو حسن، قائلا:رجح كيريل بودانوف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن تعاني بلاده من شح المساعدات الغربية، اعتبارا من منتصف العام المقبل، وشدد على أنه سيتعين على سلطات كييف شرح احتياجاتها للدول الغربية، مشيرًا إلى ضرورة إنتاج المعدات العسكرية في أوكرانيا نفسها. حول هذا الموضوع تحدث لـ "حصاد الأسبوع"، الخبير بالشان الروسي، مدير قناة "الميادين" في روسيا، الدكتور مسلم شعيتو:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: أمريكا الآن في مأزق... إما الانكسار في أوكرانيا أو في فلسطين
تابعنا عبر
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناديا هلال
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش: الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى منع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، الولايات المتحدة ستكون قادرة على تزويد أوكرانيا بالأسلحة حتى السنة المقبلة، زيارة الأمين العام للجامعة العربية إلى موسكو، زيارة رئيس الوزراء العراقي لروسيا، انعقاد الدورة الخريفية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب، أسبوع الطاقة الروسي في موسكو.
أعلن نتنياهو تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل خلال الحرب مع قطاع غزة. ناقش أبعاد تشكيل هذه الحكومة وتاثيرها على الوضع في المنطقة الخبير بالشأن الإسرائيلي الفلسطيني الأستاذ ناصر حماد، قائلا:
"نتنياهو عليه قضايا فساد إداري ومالي، ومن يحكم إسرائيل هي سارا نتنياهو وليس نتنياهو بشخصه. في جامعة الدول العربية مطالب وليس قرارات، أي هناك عملية ترجّي والتي لا تنفع مع الجانب الإسرائيلي. هناك عمل من تحت الطاولة بين المخابرات البريطانية والفرنسية والأمريكية بهدف الهجوم على الشعب الفلسطيني. هناك مفاضلة ما بين أوكرانيا وإسرائيل... وأمريكا الآن في مأزق... إما الانكسار في أوكرانيا أو الانكسار في فلسطين".
عن الواقع المعيشي لسكان قطاع غزة وعن صعوبة تقديم المساعدات لهم، تحدث لـ "حصاد الأسبوع" المحامي في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان الأستاذ فارس أبو حسن، قائلا:
"نحن اليوم أمام جريمة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يتم استخدام الأسلحة المحرمة دوليا كقذائف الفوسفور الأبيض. إعلان صريح من الحكومة اليمينية الإسرائيلية بقطع الماء والكهرباء والطعام ومنع دخول أية مساعدات إنسانية إلى فلسطين. إسرائيل هددت المصريين بقصف وتدمير أية قوافل مساعدة تقترب من حدود قطاع غزة".
رجح كيريل بودانوف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن تعاني بلاده من شح المساعدات الغربية، اعتبارا من منتصف العام المقبل، وشدد على أنه سيتعين على سلطات كييف شرح احتياجاتها للدول الغربية، مشيرًا إلى ضرورة إنتاج المعدات العسكرية في أوكرانيا نفسها. حول هذا الموضوع تحدث لـ "حصاد الأسبوع"، الخبير بالشان الروسي، مدير قناة "الميادين" في روسيا، الدكتور مسلم شعيتو:
"ما يحدث في الشرق الأوسط سيلقي بظلاله على كل الأحداث السياسية والأمنية والعسكرية في كل العالم وتحديدا في أوكرانيا حيث أن هذه المجموعة التي تدعم نظام أوكرانيا هي نفسها التي تدعم إسرائيل، وبالتالي ستتوجه كل إمكاناتها نحو دعم إسرائيل وحكما سينعكس ذلك سلبا على الحكومة الأوكرانية خاصة في المساعدات المادية والعسكرية، لذلك ستصبح أوكرانيا في الخط الثاني أو الثالث من حيث الاهتمامات الدولية، لذلك الخوف يبدو واضحا عند القيادة الأوكرانية".
التفاصيل في الملف الصوتي...