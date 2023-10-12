https://sputnikarabic.ae/20231012/خبير-المساعدات-الأمريكية-لكييف-مهددة-بسبب-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1081946584.html

خبير: المساعدات الأمريكية لكييف مهددة بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

خبير: المساعدات الأمريكية لكييف مهددة بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا إلى أجل غير مسمى. 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T14:36+0000

2023-10-12T14:36+0000

2023-10-12T14:36+0000

راديو

مساحة حرة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081945366_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_27d94f2e3dd4454138e84b219e9c0a2b.png

المساعدات الأمريكية لكييف مهددة بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المساعدات الأمريكية لكييف مهددة بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وقال كيربي إن "واشنطن أعلنت اليوم عن تخصيص 200 مليون دولار لكييف، وأنها ستستمر في المساعدة بقدر ما تستطيع، لكن المساعدة لن تكون إلى ما لا نهاية"، على حد قوله.وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها القدرة على المدى القصير لدعم كل من أوكرانيا وإسرائيل.وتثير الوعود الأمريكية، تساؤلات حول ما إذا كان بوسع واشنطن زيادة المساعدات الدفاعية لإسرائيل دون المخاطرة بتقديم المساعدات لأوكرانيا، خاصة في ظل إطاحة نواب جمهوريين برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي والفشل حتى الآن في تسمية بديل.وأوضح أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في تقليص المساعدات العسكرية لأوكرانيا وهذا يعني بالفعل أن هناك أزمة، لافتا إلى أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كان بمثابة فرصة للتغطية على فشل بايدن في الموضوع الأوكراني.وقال إن إدارة بايدن تتذرع بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خصوصا بعد الهجوم غير المسبوق لحماس في الداخل الإسرائيلي، للتغطية على فشل الهجوم المضاد الأوكراني الذي حاكت واشنطن والغرب حوله الأساطير.وأوضح أن هناك بالفعل تململ في أوروبا من الحرب في أوكرانيا لأنهم بالفعل بدأوا يعانون من آثار هذه الحرب، فالاقتصاد الأوروبي يعاني من آثار الحرب، لأن التضخم وصل لمعدلات قياسية، إضافة لتحديات أخرى كبيرة تقف أمامها أوروبا بسبب هذه الحرب.لكن رفض الجمهوريين في الكونغرس منح الضوء الأخضر للإدارة الأمريكية لتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا قد تشكل عائقا أمام الإدارة الأمريكية، على حد قوله.وأكد أن النتائج التي كانت تتطلع إليها واشنطن من جراء تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، جاءت مخيبة للآمال، ما أدى لتصاعد الأصوات بتقليصها أو على الأقل إخضاعها للرقابة.

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, аудио