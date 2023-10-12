https://sputnikarabic.ae/20231012/خبير-المساعدات-الأمريكية-لكييف-مهددة-بسبب-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1081946584.html
خبير: المساعدات الأمريكية لكييف مهددة بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
خبير: المساعدات الأمريكية لكييف مهددة بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا إلى أجل غير مسمى. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T14:36+0000
2023-10-12T14:36+0000
2023-10-12T14:36+0000
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المساعدات الأمريكية لكييف مهددة بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
المساعدات الأمريكية لكييف مهددة بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
وقال كيربي إن "واشنطن أعلنت اليوم عن تخصيص 200 مليون دولار لكييف، وأنها ستستمر في المساعدة بقدر ما تستطيع، لكن المساعدة لن تكون إلى ما لا نهاية"، على حد قوله.وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها القدرة على المدى القصير لدعم كل من أوكرانيا وإسرائيل.وتثير الوعود الأمريكية، تساؤلات حول ما إذا كان بوسع واشنطن زيادة المساعدات الدفاعية لإسرائيل دون المخاطرة بتقديم المساعدات لأوكرانيا، خاصة في ظل إطاحة نواب جمهوريين برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي والفشل حتى الآن في تسمية بديل.وأوضح أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في تقليص المساعدات العسكرية لأوكرانيا وهذا يعني بالفعل أن هناك أزمة، لافتا إلى أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كان بمثابة فرصة للتغطية على فشل بايدن في الموضوع الأوكراني.وقال إن إدارة بايدن تتذرع بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خصوصا بعد الهجوم غير المسبوق لحماس في الداخل الإسرائيلي، للتغطية على فشل الهجوم المضاد الأوكراني الذي حاكت واشنطن والغرب حوله الأساطير.وأوضح أن هناك بالفعل تململ في أوروبا من الحرب في أوكرانيا لأنهم بالفعل بدأوا يعانون من آثار هذه الحرب، فالاقتصاد الأوروبي يعاني من آثار الحرب، لأن التضخم وصل لمعدلات قياسية، إضافة لتحديات أخرى كبيرة تقف أمامها أوروبا بسبب هذه الحرب.لكن رفض الجمهوريين في الكونغرس منح الضوء الأخضر للإدارة الأمريكية لتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا قد تشكل عائقا أمام الإدارة الأمريكية، على حد قوله.وأكد أن النتائج التي كانت تتطلع إليها واشنطن من جراء تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، جاءت مخيبة للآمال، ما أدى لتصاعد الأصوات بتقليصها أو على الأقل إخضاعها للرقابة.
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مساحة حرة, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, аудио
مساحة حرة, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, аудио
خبير: المساعدات الأمريكية لكييف مهددة بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا إلى أجل غير مسمى.
وقال كيربي إن "واشنطن أعلنت اليوم عن تخصيص 200 مليون دولار لكييف، وأنها ستستمر في المساعدة بقدر ما تستطيع، لكن المساعدة لن تكون إلى ما لا نهاية"، على حد قوله.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها القدرة على المدى القصير لدعم كل من أوكرانيا وإسرائيل
.
وتثير الوعود الأمريكية، تساؤلات حول ما إذا كان بوسع واشنطن زيادة المساعدات الدفاعية لإسرائيل دون المخاطرة بتقديم المساعدات لأوكرانيا، خاصة في ظل إطاحة نواب جمهوريين برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي والفشل حتى الآن في تسمية بديل.
في هذا السياق، قال رضوان قاسم، مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية
ما زالت بإمكانها تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل معا، لكن ذلك سيؤثر على نوعية وكمية الأسلحة المقدمة لهما.
وأوضح أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في تقليص المساعدات العسكرية لأوكرانيا وهذا يعني بالفعل أن هناك أزمة، لافتا إلى أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كان بمثابة فرصة للتغطية على فشل بايدن في الموضوع الأوكراني.
وقال إن إدارة بايدن تتذرع بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خصوصا بعد الهجوم غير المسبوق لحماس في الداخل الإسرائيلي، للتغطية على فشل الهجوم المضاد الأوكراني الذي حاكت واشنطن والغرب حوله الأساطير.
من جهته، قال الخبير بالشؤون الدولية، أحمد الزين، إن التصريحات الأمريكية حول إنها لن تقدم مساعدات لأوكرانيا إلى أجل غير مسمى، تتزامن مع تسريبات بأن واشنطن ترغب في إنهاء الحرب في أوكرانيا، نظرا للتأثيرات الكبيرة على الاقتصاد الأمريكي
.
وأوضح أن هناك بالفعل تململ في أوروبا من الحرب في أوكرانيا لأنهم بالفعل بدأوا يعانون من آثار هذه الحرب، فالاقتصاد الأوروبي يعاني من آثار الحرب، لأن التضخم وصل لمعدلات قياسية، إضافة لتحديات أخرى كبيرة تقف أمامها أوروبا بسبب هذه الحرب.
إلى ذلك، قال الخبير في الشؤون الدولية، طارق عبود
، إن الولايات المتحدة حاليا تعيش في مأزق مزدوج، لأن حليفيها إسرائيل وأوكرانيا، كلاهما في وضع صعب، بذلك تسعى واشنطن لتوزيع جهد توزيع المساعدات بين الدولتين.
لكن رفض الجمهوريين في الكونغرس منح الضوء الأخضر للإدارة الأمريكية لتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا قد تشكل عائقا أمام الإدارة الأمريكية، على حد قوله.
وأكد أن النتائج التي كانت تتطلع إليها واشنطن من جراء تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، جاءت مخيبة للآمال، ما أدى لتصاعد الأصوات بتقليصها أو على الأقل إخضاعها للرقابة.