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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231012/خبير-عسكري-وحدات-المرتزقة-الأجانب-تفر-من-خاركوف-1081924730.html
خبير عسكري: وحدات المرتزقة الأجانب تفر من خاركوف
خبير عسكري: وحدات المرتزقة الأجانب تفر من خاركوف
أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الخميس، بمغادرة إحدى وحدات المرتزقة الأجانب من خاركوف في أوكرانيا. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T08:14+0000
2023-10-12T08:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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قال ماروتشكو: "واحدة من الوحدات التي شملت المرتزقة الأجانب، غادرت خاركوف، حيث لوحظ غيابهم عن مسرح العمليات القتالية بشكل واضح وتخليهم عن موقع الانتشار الدائم في واحدة من المنشآت التعليمية في المدينة، حيث تخلى المسلحون تماما عن موقعهم، وأخذوا ممتلكاتهم وفرّوا".وقال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، يوم أمس الأربعاء، إن أعضاء 13 شركة عسكرية خاصة من أوروبا وأعضاء 9 تشكيلات أجنبية شبه عسكرية يقاتلون في أوكرانيا ضد روسيا بالوكالة، وتم تجنيد ما يقرب من 800 مرتزق من 35 دولة.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أنه في اتجاه كوبيانسك، صدت مجموعة "الغرب" للقوات الروسية 10 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من الألوية الهجومية الجبلية 32 و115 و10 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف، وكذلك ماكيفكا في جمهورية لوغانسك.وأضافت وزارة الدفاع أن الإجراءات النشطة لوحدات المجموعة حسنت التموضع العسكري على طول الخط الأمامي للجبهة.
https://sputnikarabic.ae/20231012/مسؤول-أوكراني-يتحدث-عن-أزمة-حادة-تعاني-منها-قوات-بلاده-1081924229.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

خبير عسكري: وحدات المرتزقة الأجانب تفر من خاركوف

08:14 GMT 12.10.2023
© Photo / Russian Ministry of Defenseمشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تسلل قوات روسية لخنادقهم المتخفية في الغابات وتطويقها
مشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تسلل قوات روسية لخنادقهم المتخفية في الغابات وتطويقها - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الخميس، بمغادرة إحدى وحدات المرتزقة الأجانب من خاركوف في أوكرانيا.
قال ماروتشكو: "واحدة من الوحدات التي شملت المرتزقة الأجانب، غادرت خاركوف، حيث لوحظ غيابهم عن مسرح العمليات القتالية بشكل واضح وتخليهم عن موقع الانتشار الدائم في واحدة من المنشآت التعليمية في المدينة، حيث تخلى المسلحون تماما عن موقعهم، وأخذوا ممتلكاتهم وفرّوا".
وقال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، يوم أمس الأربعاء، إن أعضاء 13 شركة عسكرية خاصة من أوروبا وأعضاء 9 تشكيلات أجنبية شبه عسكرية يقاتلون في أوكرانيا ضد روسيا بالوكالة، وتم تجنيد ما يقرب من 800 مرتزق من 35 دولة.

وأكد الخبير، بحسب مصادره، أن معظم الأجانب قرروا مغادرة البلاد.

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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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07:50 GMT
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أنه في اتجاه كوبيانسك، صدت مجموعة "الغرب" للقوات الروسية 10 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من الألوية الهجومية الجبلية 32 و115 و10 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف، وكذلك ماكيفكا في جمهورية لوغانسك.
وأضافت وزارة الدفاع أن الإجراءات النشطة لوحدات المجموعة حسنت التموضع العسكري على طول الخط الأمامي للجبهة.
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