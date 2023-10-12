https://sputnikarabic.ae/20231012/دراسة-روسية-عشبة-الفقراء-تعالج-السرطان-بنسبة-70-1081929010.html

دراسة روسية: "عشبة الفقراء" تعالج السرطان بنسبة 70%

دراسة روسية: "عشبة الفقراء" تعالج السرطان بنسبة 70%

قامت مجموعة من الباحثين في جامعة ساراتوف الحكومية الطبية في روسيا، بتطوير دواء عشبي مبتكر مضاد للأورام السرطانية مستخلص من عشبة برية شائعة في بعض الدول. 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T09:36+0000

2023-10-12T09:36+0000

2023-10-12T09:37+0000

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علوم

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وحصل الباحثون على نتائج مقنعة جرّاء الأبحاث التي بدأوا بها منذ أكثر من عشر سنوات، من خلال تطوير نبات عشبي بري يدعى "Avran" (أفران) أو ما يطلق عليه عربيا باسم "نِعْمَة" أو "عشبة الفقراء"، والذي ينتشر في مناطق مختلفة في روسيا، حيث أكد الباحثون أن للعشبة خصائص سامة، ولكنها كانت تستخدم في الطب الشعبي بعد الغليان، ونتيجة لذلك حصلت الجامعة على إذن من وزارة الصحة الروسية لإجراء تجربة سريرية للمرحلة الأولى.كما صرّح ألكسندر فيدونيكوف، نائب رئيس جامعة ساراتوف للشؤون العلمية لوكالة "سبوتنيك"، أن الدواء الجديد المبني على عشبة "أفران"، ليس له نظائر مشابهة في فهرس الأدوية العالمية، وأوضح أيضا أن الأدوية المضادة للأورام المتاحة في الأسواق تعمل على تثبيط الخلايا، أي أنها تسبب تدميرا هائلا للخلايا السرطانية، والذي يصاحبه تسمم شديد بالجسم.وذكرت الجامعة أن البحث أجري على عشرة أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان الكلى، وسرطان المثانة، وسرطان الكبد، والساركوما، وسرطان المبيض وغيرها.وأوضحت الجامعة أن النباتات الطبية موجودة في خزائن الأدوية في الجامعة، وتعتبر واعدة وفعالة، وأن إكمال نجاح هذه التجربة السريرية للدواء، سيسمح لنا بالانتقال إلى المراحل التالية من البحث لتقييم فعاليته، واستنادا إلى سلسلة من التجارب السريرية، نستطيع تسجيل الدواء رسميا في وزارة الصحة الروسية.

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