https://sputnikarabic.ae/20231012/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يحيى-السنوار-صاحب-قرار-الهجوم-على-إسرائيل-وكل-قادة-حماس-هدف-لنا-1081943588.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: يحيى السنوار صاحب قرار الهجوم على إسرائيل وكل قادة حماس هدف لنا
رئيس الأركان الإسرائيلي: يحيى السنوار صاحب قرار الهجوم على إسرائيل وكل قادة حماس هدف لنا
أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، أن يحيى السنوار رئيس حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، هو مَن أمر بشن هجوما على إسرائيل،... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T13:21+0000
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وقال هاليفي في مؤتمر صحفي، اليوم: "يحيى السنوار هو من صادق على قرار شن الهجوم على إسرائيل لذلك سيتم استهدافه هو وكل من معه".وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته صباح السبت الماضي، وسنحقق في ذلك الأمر".وتابع: "سنواصل قصف غزة ولن نتوقف في المرحلة الحالية".وأردف: "هذا وقت الحرب وغزة لن تكون كما كانت وسنعمل كل ما بوسعنا لإعادة المختطفين".وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي أنه "لا تزال أمام إسرائيل أيام عصيبة ولكننا سنستمر في ضرب حماس بقوة وسنخلق واقعا جديدا في غزة".يأتي ذلك على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.ويوم الاثنين الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي تعبئة 300 ألف جندي من الاحتياطي خلال 48 ساعة.كما أعلن الجيش الإسرائيلي إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مقاتلي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".وبفعل القصف المتبادل والاشتباكات، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب أحدث حصيلة صادرة عن الصحة الفلسطينية، إلى 1417، بالإضافة إلى 6268 مصابا، في حين تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20231012/رئيس-سابق-لـالشاباك-ليس-لدينا-معلومات-كافية-حول-أسرانا-لدى-حماس-ونعاني-من-حالة-إرباك-واضحة-1081943101.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
رئيس الأركان الإسرائيلي: يحيى السنوار صاحب قرار الهجوم على إسرائيل وكل قادة حماس هدف لنا
13:21 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 13:42 GMT 12.10.2023) تابعنا عبر
أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، أن يحيى السنوار رئيس حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، هو مَن أمر بشن هجوما على إسرائيل، لذلك سيتم استهدافه هو وباقي قادة الحركة.
وقال هاليفي في مؤتمر صحفي، اليوم: "يحيى السنوار هو من صادق على قرار شن الهجوم على إسرائيل لذلك سيتم استهدافه هو وكل من معه".
وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته صباح السبت الماضي، وسنحقق في ذلك الأمر".
وتابع: "سنواصل قصف غزة ولن نتوقف في المرحلة الحالية".
وأردف: "هذا وقت الحرب وغزة لن تكون كما كانت وسنعمل كل ما بوسعنا لإعادة المختطفين".
وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي أنه "لا تزال أمام إسرائيل أيام عصيبة ولكننا سنستمر في ضرب حماس بقوة وسنخلق واقعا جديدا في غزة".
يأتي ذلك على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
ويوم الاثنين الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي تعبئة 300 ألف جندي من الاحتياطي خلال 48 ساعة.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي
إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مقاتلي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".
وبفعل القصف المتبادل والاشتباكات، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب أحدث حصيلة صادرة عن الصحة الفلسطينية، إلى 1417، بالإضافة إلى 6268 مصابا، في حين تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.