https://sputnikarabic.ae/20231012/رئيس-بلدية-مستوطنة-سديروت-يطالب-نتنياهو-بـإجلاء-مستوطنيها-وإيجاد-مكان-آمن-لهم-1081934416.html

رئيس بلدية مستوطنة سديروت يطالب نتنياهو بـ"إجلاء" مستوطنيها وإيجاد مكان آمن لهم

رئيس بلدية مستوطنة سديروت يطالب نتنياهو بـ"إجلاء" مستوطنيها وإيجاد مكان آمن لهم

دعا رئيس بلدية مستوطنة سديروت الإسرائيلية، ألون دافيدي، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى إيجاد طريقة لإجلاء مستوطنيه والبحث عن بديل آمن لهم. 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T11:26+0000

2023-10-12T11:26+0000

2023-10-12T11:26+0000

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وأجرت القناة الإسرائيلية الـ 13، مساء اليوم الخميس، مقابلة مع ألون دافيدي، طالب الحكومة الإسرائيلية من خلالها بإجلاء مستوطني مستوطنة سديروت والبحث عن مكان آمن أو بدل آمن، حتى ولو كانت فنادق، بهدف العيش فيها حتى يعود الهدوء إلى مناطق غلاف غزة.ودعا رئيس بلدية مستوطنة سديروت الإسرائيلية إلى منح الجيش الفرصة لترميم ما جرى في تلك المستوطنة وغيرها من مستوطنات غلاف غزة، مع منحه أيضا الفرصة للقيام بما هو ضروري للحرب مع قطاع غزة، على حد قوله.ويأتي هذا في وقت ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية إلى 220 قتيلا، بعدما تم الإعلان عن مقتل 31 جنديا وضابطا جدد، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن عدد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية وصل إلى 81 جنديا وضابطا.وكان معظم قتلى الجيش الإسرائيلي قد لقوا حتفهم في المناطق الحدودية مع قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي حصيلة قتلى إسرائيل منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حتى الآن، 1300 قتيل، إضافة إلى 3 آلاف و300 مصاب، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنها قامت بإجلاء آلاف الإسرائيليين من 24 مستوطنة في غلاف غزة، مشيرةً إلى أن عمليات الإخلاء لا تزال مستمرة.ويشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".ونجحت حركة حماس في أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".على الفور، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

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الأخبار, العالم العربي, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس