https://sputnikarabic.ae/20231012/سفن-الأسطول-الشمالي-الروسي-تقوم-برحلة-قطبية-طويلةفيديو-1081946014.html
سفن الأسطول الشمالي الروسي تقوم برحلة قطبية طويلة...فيديو
سفن الأسطول الشمالي الروسي تقوم برحلة قطبية طويلة...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لرحلة طويلة في القطب الشمالي لمجموعة من سفن الأسطول الشمالي. بعد الانتهاء من المهام، عادت المفرزة إلى سيفيرومورسك. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T14:28+0000
2023-10-12T14:28+0000
2023-10-12T14:28+0000
رصد عسكري
روسيا
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تم عقد اجتماع رسمي في سيفيرومورسك. تلقى رئيس أركان الأسطول الشمالي نائب الأميرال كونستانتين كابانتسوف، التقرير الخاص بإتمام المهام الموكلة بنجاح لأطقم السفن وسفن الدعم. وشكر الطواقم على مساهمتهم في ضمان القدرة الدفاعية لروسيا.بدأت الحملة القطبية الثانية عشرة للأسطول الشمالي في 10 أغسطس/آب. واستمرت 64 يومًا. قطعت المجموعة التي تحمل علم نائب قائد الأسطول الشمالي، أوليغ غولوبيف، أكثر من 10 آلاف ميل. تحركت السفن عبر مياه البحار القطبية الشمالية من أرخبيل فرانز جوزيف لاند إلى جزر سيبيريا الجديدة.خلال الحملة، تم إجراء عدد من التدريبات للدفاع عن كل من الأراضي الجزرية والقارية الروسية في القطب الشمالي. وتفاعلت مفرزة السفن أيضًا مع المجموعات التكتيكية للأسطول الشمالي، والتي كانت متمركزة بشكل دائم في جزر ألكسندرا لاند وكوتيلني في المحيط المتجمد الشمالي.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
سفن الأسطول الشمالي الروسي تقوم برحلة قطبية طويلة...فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لرحلة طويلة في القطب الشمالي لمجموعة من سفن الأسطول الشمالي. بعد الانتهاء من المهام، عادت المفرزة إلى سيفيرومورسك.
تم عقد اجتماع رسمي في سيفيرومورسك. تلقى رئيس أركان الأسطول الشمالي نائب الأميرال كونستانتين كابانتسوف، التقرير الخاص بإتمام المهام الموكلة بنجاح لأطقم السفن وسفن الدعم. وشكر الطواقم على مساهمتهم في ضمان القدرة الدفاعية لروسيا.
بدأت الحملة القطبية الثانية عشرة للأسطول الشمالي في 10 أغسطس/آب. واستمرت 64 يومًا. قطعت المجموعة التي تحمل علم نائب قائد الأسطول الشمالي، أوليغ غولوبيف، أكثر من 10 آلاف ميل. تحركت السفن عبر مياه البحار القطبية الشمالية من أرخبيل فرانز جوزيف لاند إلى جزر سيبيريا الجديدة.
خلال الحملة، تم إجراء عدد من التدريبات للدفاع عن كل من الأراضي الجزرية والقارية الروسية في القطب الشمالي. وتفاعلت مفرزة السفن أيضًا مع المجموعات التكتيكية للأسطول الشمالي، والتي كانت متمركزة بشكل دائم في جزر ألكسندرا لاند وكوتيلني في المحيط المتجمد الشمالي.