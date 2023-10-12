https://sputnikarabic.ae/20231012/صحيفة-صينية-تكشف-عن-المستفيد-الأول-من-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1081924433.html
صحيفة صينية تكشف عن المستفيد الأول من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
صحيفة صينية تكشف عن المستفيد الأول من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
نشرت صحيفة صينية، اليوم الخميس، مقالا كشفت فيه عن المستفيد الأول من تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونمو أسهم بعض الشركات، منذ بدء هذا الصراع قبل أسبوع. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T07:58+0000
2023-10-12T07:58+0000
2023-10-12T08:24+0000
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وجاء في مقال نشرته صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية، أنه من الممكن أن تستفيد الشركات المصنعة للأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى في تصعيد الصراع العسكري الفلسطيني الإسرائيلي، كما هو الحال في أوكرانيا.ووفقا للصحيفة، فإن النهج العلقلاني لتهدئة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو دعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والإسراع في وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.ولفتت الصحيفة الانتباه إلى نمو أسهم شركات الدفاع الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، وعلى وجه الخصوص، أظهرت شركتي "لوكهيد مارتن"، و"نورثروب غرومان"، أفضل أداء لهما منذ عام 2020.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231012/نقص-الإمدادات-جنود-إسرائيليون-يكذبون-قادتهم-ويكشفون-خللا-كبيرا-بعد-طوفان-الأقصى-1081922280.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى
صحيفة صينية تكشف عن المستفيد الأول من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
07:58 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 08:24 GMT 12.10.2023) تابعنا عبر
نشرت صحيفة صينية، اليوم الخميس، مقالا كشفت فيه عن المستفيد الأول من تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونمو أسهم بعض الشركات، منذ بدء هذا الصراع قبل أسبوع.
وجاء في مقال نشرته صحيفة "غلوبال تايمز"
الحكومية الصينية، أنه من الممكن أن تستفيد الشركات المصنعة للأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى في تصعيد الصراع العسكري الفلسطيني الإسرائيلي، كما هو الحال في أوكرانيا.
ووفقا للصحيفة، فإن النهج العلقلاني لتهدئة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو دعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والإسراع في وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.
وجاء في النص: "بدلا من تهدئة الوضع، يبدو أن المسؤلين الأمريكيين يعملون على تأجيج النزاع من خلال تقديم مساعدات عسكرية إضافية".
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى نمو أسهم شركات الدفاع الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، وعلى وجه الخصوص، أظهرت شركتي "لوكهيد مارتن"، و"نورثروب غرومان"، أفضل أداء لهما منذ عام 2020.
"كلما كان هناك صراع عسكري أو حتى مجرد توتر إقليمي في أي جزء من العالم، تنجح الولايات المتحدة الأمريكية دائما في إيجاد طريقة لتحويله إلى فرصة ذهبية لتجارالأسلحة الأمريكيين لتحقيق الثراء".
صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية
بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.