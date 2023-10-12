https://sputnikarabic.ae/20231012/طاولة-سبوتنيك-المستديرة-تناقش-العلاقات-العربية-الروسية-1081932394.html
طاولة "سبوتنيك" المستديرة تناقش العلاقات العربية الروسية
طاولة "سبوتنيك" المستديرة تناقش العلاقات العربية الروسية
استضاف المركز الصحفي الدولي المتعدد الوسائط، التابع لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، طاولة مستديرة بمشاركة ممثلين عن العواصم، موسكو، القاهرة، دمشق، بيروت،... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T11:33+0000
2023-10-12T11:33+0000
2023-10-12T11:33+0000
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وشارك في هذه الفعالية، التي نظمتها وكالة الأنباء وإذاعة "سبوتنيك"، كل من كبير الباحثين في مركز دراسات الشرق الأوسط في معهد بريماكوف للاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية السيد نيكولاي سوركوف، وخبير المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية السيد أحمد السعيد، وأمين اتحاد شبيبة الثورة من محافظة درعا في الجمهورية العربية السورية السيد قيس سمير الكفري، وعميد كلية العلاقات الدولية في جامعة الشام الخاصة السيد حسين طلال مقلد، بالإضافة إلى المذيعة في وكالة أنباء وإذاعة "سبوتنيك" في لبنان السيدة نغم كباس.وفي هذا السياق أشار السيد نيكولاي سوركوف كبير الباحثين في مركز دراسات الشرق الأوسط في معهد بريماكوف للاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، خلال تعليقه على التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، قائلاً:وتابع الحديث السيد قيس سمير الكفري، أمين اتحاد شبيبة الثورة من محافظة درعا في الجمهورية العربية السورية، قائلاً:بدوره، أكد حسين طلال مقلد، عميد كلية العلاقات الدولية في جامعة الشام الخاصة في تعلقيه على هذا الشأن، قائلاً:بدورها تحدثت نغم كباس المذيعة في وكالة أنباء وإذاعة "سبوتنيك" في لبنان، خلال نقاش حول إطلاق بث "سبوتنيك" باللغة العربية على مدار 24 ساعة من بيروت في أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول، قائلة:بدوره علق السيد أحمد السعيد، خبير المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على انضمام مصر إلى منظمة "بريكس"، قائلاً:
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حصري, العالم العربي, روسيا
حصري, العالم العربي, روسيا
طاولة "سبوتنيك" المستديرة تناقش العلاقات العربية الروسية
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حصري
استضاف المركز الصحفي الدولي المتعدد الوسائط، التابع لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، طاولة مستديرة بمشاركة ممثلين عن العواصم، موسكو، القاهرة، دمشق، بيروت، حول موضوع "روسيا والشرق الأوسط: شراكة اجتازت اختبار الزمن".
وشارك في هذه الفعالية، التي نظمتها وكالة الأنباء وإذاعة "سبوتنيك"، كل من كبير الباحثين في مركز دراسات الشرق الأوسط في معهد بريماكوف للاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية السيد نيكولاي سوركوف، وخبير المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية السيد أحمد السعيد، وأمين اتحاد شبيبة الثورة من محافظة درعا في الجمهورية العربية السورية السيد قيس سمير الكفري، وعميد كلية العلاقات الدولية في جامعة الشام الخاصة السيد حسين طلال مقلد، بالإضافة إلى المذيعة في وكالة أنباء وإذاعة "سبوتنيك" في لبنان السيدة نغم كباس.
وفي هذا السياق أشار السيد نيكولاي سوركوف كبير الباحثين في مركز دراسات الشرق الأوسط في معهد بريماكوف للاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، خلال تعليقه على التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، قائلاً:
"السياسة الأمريكية في المنطقة غالبًا ما تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار وتخلق مشاكل جديدة، لذلك تظهر هناك حاجة لقوى خارجية بديلة يمكن أن تساعد في استقرار المنطقة. في هذا الإطار تعرب دول منطقة الشرق الأوسط عن رغبتها في لعب دور مهم بشكل متزايد في السياسة العالمية، وهنا يمكن أن تصبح روسيا أحد الشركاء الرئيسيين. لكن يجب أن ندرك أن روسيا لن تلعب أبدًا الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة، خاصة وأن موسكو لا تسعى لتحقيق ذلك. موسكو لا تريد أن تلعب دور الشرطي في منطقة الشرق الأوسط. لكن روسيا سوف تشارك بالتأكيد في حل الأزمات والمشاركة في الحرب ضد الإرهاب ومساعدة تلك الدول التي تجد نفسها في مواقف صعبة".
وتابع الحديث السيد قيس سمير الكفري، أمين اتحاد شبيبة الثورة من محافظة درعا في الجمهورية العربية السورية، قائلاً:
"لقد أظهرت روسيا مرارًا دعمها للدولة السورية، من خلال طرح المبادرات السياسية السلمية لحل الأزمة السورية، وكذلك مكافحة الإرهاب على نطاق واسع في بلادي. لقد دعمتنا روسيا على جميع الجبهات، وهنا لا بد من أن نذكر كيف أن روسيا كانت الدولة الأولى التي قدمت الدعم لنا على خلفية الزلزال الذي وقع في سوريا مؤخرا".
بدوره، أكد حسين طلال مقلد، عميد كلية العلاقات الدولية في جامعة الشام الخاصة في تعلقيه على هذا الشأن، قائلاً:
"نحن نشهد كيف أن نظام العلاقات الدولية يتغير، والنظام العالمي يتغير، ونرى أن النظام العالمي يتحول بالفعل من عالم أحادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب. وهنا يجب أن نؤكد على حقيقة أنه لا تأثير للإملاءات الأمريكية على الدول العربية، وهذا ما تؤكده مقاومة السعودية للولايات المتحدة الأمريكية في مسائل خفض أحجام إنتاج النفط".
بدورها تحدثت نغم كباس المذيعة في وكالة أنباء وإذاعة "سبوتنيك" في لبنان، خلال نقاش حول إطلاق بث "سبوتنيك" باللغة العربية على مدار 24 ساعة من بيروت في أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول، قائلة:
"هذه المحطة الإذاعية لن تبث في لبنان فقط، ولكن أيضا في سوريا. ستبث هذه المحطة في لبنان عبر التردد 93.6 إف إم، وفي سوريا عبر التردد 93.3 إف إم. إن المهمة الأساسية هي تقريب وجهات النظر بين روسيا والعالم العربي، لإعطاء الجمهور العربي الفرصة لسماع صوت روسيا، خاصة وأن وسائل الإعلام الكبرى مثل "بي بي سي" قد غادرت منطقة الشرق الأوسط بسبب الصعوبات المالية".
بدوره علق السيد أحمد السعيد، خبير المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على انضمام مصر إلى منظمة "بريكس"، قائلاً:
"مصر بالفعل عضو في بنك تنمية البريكس، الذي تم إنشاؤه عام 2014 برأس مال قدره 100 مليار دولار. وغالباً ما يُنظر إلى هذا البنك على أنه بديل لصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الدولي. تعتبر مصر من الناحية الجيوسياسية أكبر دولة عربية وتلعب دورًا مهمًا في تسوية القضايا الإقليمية والدولية. مصر عضو في جامعة الدول العربية وعضو في الاتحاد الأفريقي، وبالتالي فإن انضمام مصر إلى بريكس سوف يعزز موقف الدول العربية والعالم الإسلامي، كما يعزز دور المنطقة في العديد من القضايا الدولية".