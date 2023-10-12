https://sputnikarabic.ae/20231012/طاولة-سبوتنيك-المستديرة-تناقش-العلاقات-العربية-الروسية-1081932394.html

طاولة "سبوتنيك" المستديرة تناقش العلاقات العربية الروسية

طاولة "سبوتنيك" المستديرة تناقش العلاقات العربية الروسية

استضاف المركز الصحفي الدولي المتعدد الوسائط، التابع لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، طاولة مستديرة بمشاركة ممثلين عن العواصم، موسكو، القاهرة، دمشق، بيروت،... 12.10.2023, سبوتنيك عربي

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وشارك في هذه الفعالية، التي نظمتها وكالة الأنباء وإذاعة "سبوتنيك"، كل من كبير الباحثين في مركز دراسات الشرق الأوسط في معهد بريماكوف للاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية السيد نيكولاي سوركوف، وخبير المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية السيد أحمد السعيد، وأمين اتحاد شبيبة الثورة من محافظة درعا في الجمهورية العربية السورية السيد قيس سمير الكفري، وعميد كلية العلاقات الدولية في جامعة الشام الخاصة السيد حسين طلال مقلد، بالإضافة إلى المذيعة في وكالة أنباء وإذاعة "سبوتنيك" في لبنان السيدة نغم كباس.وفي هذا السياق أشار السيد نيكولاي سوركوف كبير الباحثين في مركز دراسات الشرق الأوسط في معهد بريماكوف للاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، خلال تعليقه على التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، قائلاً:وتابع الحديث السيد قيس سمير الكفري، أمين اتحاد شبيبة الثورة من محافظة درعا في الجمهورية العربية السورية، قائلاً:بدوره، أكد حسين طلال مقلد، عميد كلية العلاقات الدولية في جامعة الشام الخاصة في تعلقيه على هذا الشأن، قائلاً:بدورها تحدثت نغم كباس المذيعة في وكالة أنباء وإذاعة "سبوتنيك" في لبنان، خلال نقاش حول إطلاق بث "سبوتنيك" باللغة العربية على مدار 24 ساعة من بيروت في أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول، قائلة:بدوره علق السيد أحمد السعيد، خبير المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على انضمام مصر إلى منظمة "بريكس"، قائلاً:

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