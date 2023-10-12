https://sputnikarabic.ae/20231012/كتائب-القسام-درسنا-كل-ما-يتعلق-بمنطقة-العمليات-قبل-تنفيذ-معركة-طوفان-الأقصى-1081949277.html
كتائب القسام: درسنا كل ما يتعلق بمنطقة العمليات قبل تنفيذ معركة "طوفان الأقصى"
كتائب القسام: درسنا كل ما يتعلق بمنطقة العمليات قبل تنفيذ معركة "طوفان الأقصى"
أعلن المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أنه تم إطلاق 4500 صاروخ على الأراضي الإسرائيلية. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T15:33+0000
2023-10-12T15:33+0000
2023-10-12T16:04+0000
العالم العربي
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وقال في كلمة متلفزة حول آخر تطورات عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل: "تم إطلاق 3.5 ألف صاروخ باتجاه المدن الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، كما تم إطلاق ألف صاروخ آخر على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.وأضاف أبو عبيدة أن "فكرة عملية "طوفان الأقصى" ظهرت عام 2021 بعد انتهاء عملية "سيف القدس" عام 2021. ودرسنا كل ما يتعلق بمنطقة العمليات قبل تنفيذ معركة طوفان الأقصى"، منوهًا: "بدأنا عملية طوفان الأقصى لتدمير فرقة غزة التي هاجمناها في 15 نقطة". وأكد أبو عبيدة أيضًا أن حماس "حققت خلال طوفان الأقصى أكثر مما اعتقدت وخططت له في الأصل".كما حذّر إسرائيل من شن هجوم بري على قطاع غزة، مشددًا أن ذلك سيدفع الحركة إلى "تفعيل خيارات جديدة".وقال أبو عبيدة: "تلويح العدو بتوسيع العدوان براً، سيدفعنا لتفعيل خيارات جديدة تكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح والآليات والأسرى".
https://sputnikarabic.ae/20231012/إعلام-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-أجرى-مشاورات-أمنية-قبل-ساعات-من-عملية-طوفان-الأقصى-1081949425.html
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العالم العربي
كتائب القسام: درسنا كل ما يتعلق بمنطقة العمليات قبل تنفيذ معركة "طوفان الأقصى"
15:33 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 16:04 GMT 12.10.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أنه تم إطلاق 4500 صاروخ على الأراضي الإسرائيلية.
وقال في كلمة متلفزة حول آخر تطورات عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل: "تم إطلاق 3.5 ألف صاروخ باتجاه المدن الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، كما تم إطلاق ألف صاروخ آخر على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وأضاف أبو عبيدة أن "فكرة عملية "طوفان الأقصى" ظهرت عام 2021 بعد انتهاء عملية "سيف القدس" عام 2021. ودرسنا كل ما يتعلق بمنطقة العمليات قبل تنفيذ معركة طوفان الأقصى"، منوهًا: "بدأنا عملية طوفان الأقصى لتدمير فرقة غزة التي هاجمناها في 15 نقطة".
وأكد أبو عبيدة أيضًا أن حماس "حققت خلال طوفان الأقصى أكثر مما اعتقدت وخططت له في الأصل".
كما حذّر إسرائيل من شن هجوم بري على قطاع غزة، مشددًا أن ذلك سيدفع الحركة إلى "تفعيل خيارات جديدة".
وقال أبو عبيدة: "تلويح العدو بتوسيع العدوان براً، سيدفعنا لتفعيل خيارات جديدة تكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح والآليات والأسرى".