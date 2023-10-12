https://sputnikarabic.ae/20231012/كلاشنيكوف-نطور-لانتسيت-بشكل-مستمر--1081932001.html

"كلاشنيكوف": نطور "لانتسيت" بشكل مستمر

"كلاشنيكوف": نطور "لانتسيت" بشكل مستمر

أعرب رئيس شركة "كلاشنيكوف" الروسية آلان لوشنيكوف، اليوم الخميس، عن الحاجة إلى التطوير والتحسين المستمر للمسيرات التي تصنعها الشركة، بما في ذلك مسيرات... 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T10:31+0000

2023-10-12T10:31+0000

2023-10-12T10:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

سلاح روسيا

روسيا

رصد عسكري

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وصرّح لوشنيكوف للصحفيين في المنتدى الروسي للأسلحة، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أظهرت الحاجة إلى التطوير المستمر في عمل الطائرات من دون طيار، بما في ذلك أنظمة التحكم والملاحة والاتصالات المرتبطة بها.وأجاب لوشنيكوف عن سؤال أحد الصحفيين المتعلق بعمليات التحسين المستمر للأنظمة: "عندما نقدم حلا ما، يجد العدو بسرعة ردا مضادا، وهذا يدفعنا لإيجاد حل بديل، وبالتالي من الضروري العمل على تحسين أنظمتنا بشكل مستمر".وفي وقت سابق، أفادت السكرتيرة الصحفية للقوات المسلحة الأوكرانية "الجنوبية" ناتاليا جومينوك، أن "الروس بدأوا في إظهارمعجزات حقيقية في مجال التحسين الفني لمسيرات "لانتسيت كاميكازي"، والتي زاد مدى طيرانها من 40 إلى 70 كيلومترا".وتستخدم روسيا "لانتسيت"، وطائرات مسيرة أخرى في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأظهرت تلك الطائرة كفاءة عالية في تنفيذ عمليات نوعية ضد القوات المسلحة الأوكرانية، كان أبرزها تدمير مقاتلة "ميغ - 29" أوكرانية وإصابتها بدقة من مسافة 80 كيلومترا.وتستطيع "لانتسيت" تدمير أنواع مختلفة من الأهداف المعادية تشمل المدفعية والدفاعات الجوية وراجمات الصواريخ ومراكز القيادة وقوات المشاة إضافة إلى المنشآت العسكرية.وتسبب نجاح "لانتسيت" في تنفيذ مهامها في إرباك القوات الأوكرانية، التي بدأت هجومها المضاد ضد القوات الروسية منذ أشهر دون أن تتمكن من تحقيق أي نجاح حتى الآن، رغم اقتراب فصل الشتاء الذي تتحول فيه التربة إلى "طين" ووحل لا يمكن اجتيازه بالمعدات العسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20230925/مسيرات-لانتسيت-الروسية-جاهزة-للفتك-بالعدو-في-ظروف-الطقس-المتجمد-1081394581.html

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سلاح روسيا, روسيا, رصد عسكري