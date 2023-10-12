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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231012/كلاشنيكوف-نطور-لانتسيت-بشكل-مستمر--1081932001.html
"كلاشنيكوف": نطور "لانتسيت" بشكل مستمر
"كلاشنيكوف": نطور "لانتسيت" بشكل مستمر
أعرب رئيس شركة "كلاشنيكوف" الروسية آلان لوشنيكوف، اليوم الخميس، عن الحاجة إلى التطوير والتحسين المستمر للمسيرات التي تصنعها الشركة، بما في ذلك مسيرات... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T10:31+0000
2023-10-12T10:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
رصد عسكري
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وصرّح لوشنيكوف للصحفيين في المنتدى الروسي للأسلحة، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أظهرت الحاجة إلى التطوير المستمر في عمل الطائرات من دون طيار، بما في ذلك أنظمة التحكم والملاحة والاتصالات المرتبطة بها.وأجاب لوشنيكوف عن سؤال أحد الصحفيين المتعلق بعمليات التحسين المستمر للأنظمة: "عندما نقدم حلا ما، يجد العدو بسرعة ردا مضادا، وهذا يدفعنا لإيجاد حل بديل، وبالتالي من الضروري العمل على تحسين أنظمتنا بشكل مستمر".وفي وقت سابق، أفادت السكرتيرة الصحفية للقوات المسلحة الأوكرانية "الجنوبية" ناتاليا جومينوك، أن "الروس بدأوا في إظهارمعجزات حقيقية في مجال التحسين الفني لمسيرات "لانتسيت كاميكازي"، والتي زاد مدى طيرانها من 40 إلى 70 كيلومترا".وتستخدم روسيا "لانتسيت"، وطائرات مسيرة أخرى في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأظهرت تلك الطائرة كفاءة عالية في تنفيذ عمليات نوعية ضد القوات المسلحة الأوكرانية، كان أبرزها تدمير مقاتلة "ميغ - 29" أوكرانية وإصابتها بدقة من مسافة 80 كيلومترا.وتستطيع "لانتسيت" تدمير أنواع مختلفة من الأهداف المعادية تشمل المدفعية والدفاعات الجوية وراجمات الصواريخ ومراكز القيادة وقوات المشاة إضافة إلى المنشآت العسكرية.وتسبب نجاح "لانتسيت" في تنفيذ مهامها في إرباك القوات الأوكرانية، التي بدأت هجومها المضاد ضد القوات الروسية منذ أشهر دون أن تتمكن من تحقيق أي نجاح حتى الآن، رغم اقتراب فصل الشتاء الذي تتحول فيه التربة إلى "طين" ووحل لا يمكن اجتيازه بالمعدات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230925/مسيرات-لانتسيت-الروسية-جاهزة-للفتك-بالعدو-في-ظروف-الطقس-المتجمد-1081394581.html
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سلاح روسيا, روسيا, رصد عسكري
سلاح روسيا, روسيا, رصد عسكري

"كلاشنيكوف": نطور "لانتسيت" بشكل مستمر

10:31 GMT 12.10.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
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أعرب رئيس شركة "كلاشنيكوف" الروسية آلان لوشنيكوف، اليوم الخميس، عن الحاجة إلى التطوير والتحسين المستمر للمسيرات التي تصنعها الشركة، بما في ذلك مسيرات "لانتسيت".
وصرّح لوشنيكوف للصحفيين في المنتدى الروسي للأسلحة، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أظهرت الحاجة إلى التطوير المستمر في عمل الطائرات من دون طيار، بما في ذلك أنظمة التحكم والملاحة والاتصالات المرتبطة بها.
وأجاب لوشنيكوف عن سؤال أحد الصحفيين المتعلق بعمليات التحسين المستمر للأنظمة: "عندما نقدم حلا ما، يجد العدو بسرعة ردا مضادا، وهذا يدفعنا لإيجاد حل بديل، وبالتالي من الضروري العمل على تحسين أنظمتنا بشكل مستمر".
افتتاح المنتدى التقني العسكري أرميا 2019 في الحديقة العسكرية الوطنية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرات "لانتسيت" الروسية جاهزة للفتك بالعدو في ظروف الطقس المتجمد
25 سبتمبر, 17:24 GMT
وفي وقت سابق، أفادت السكرتيرة الصحفية للقوات المسلحة الأوكرانية "الجنوبية" ناتاليا جومينوك، أن "الروس بدأوا في إظهارمعجزات حقيقية في مجال التحسين الفني لمسيرات "لانتسيت كاميكازي"، والتي زاد مدى طيرانها من 40 إلى 70 كيلومترا".
وتستخدم روسيا "لانتسيت"، وطائرات مسيرة أخرى في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأظهرت تلك الطائرة كفاءة عالية في تنفيذ عمليات نوعية ضد القوات المسلحة الأوكرانية، كان أبرزها تدمير مقاتلة "ميغ - 29" أوكرانية وإصابتها بدقة من مسافة 80 كيلومترا.
وتستطيع "لانتسيت" تدمير أنواع مختلفة من الأهداف المعادية تشمل المدفعية والدفاعات الجوية وراجمات الصواريخ ومراكز القيادة وقوات المشاة إضافة إلى المنشآت العسكرية.
وتسبب نجاح "لانتسيت" في تنفيذ مهامها في إرباك القوات الأوكرانية، التي بدأت هجومها المضاد ضد القوات الروسية منذ أشهر دون أن تتمكن من تحقيق أي نجاح حتى الآن، رغم اقتراب فصل الشتاء الذي تتحول فيه التربة إلى "طين" ووحل لا يمكن اجتيازه بالمعدات العسكرية.
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