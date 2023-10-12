https://sputnikarabic.ae/20231012/كلاشنيكوف-نطور-لانتسيت-بشكل-مستمر--1081932001.html
"كلاشنيكوف": نطور "لانتسيت" بشكل مستمر
"كلاشنيكوف": نطور "لانتسيت" بشكل مستمر
أعرب رئيس شركة "كلاشنيكوف" الروسية آلان لوشنيكوف، اليوم الخميس، عن الحاجة إلى التطوير والتحسين المستمر للمسيرات التي تصنعها الشركة، بما في ذلك مسيرات... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T10:31+0000
2023-10-12T10:31+0000
2023-10-12T10:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072769352_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_3f4978e91e4322f97657211def66e95c.jpg
وصرّح لوشنيكوف للصحفيين في المنتدى الروسي للأسلحة، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أظهرت الحاجة إلى التطوير المستمر في عمل الطائرات من دون طيار، بما في ذلك أنظمة التحكم والملاحة والاتصالات المرتبطة بها.وأجاب لوشنيكوف عن سؤال أحد الصحفيين المتعلق بعمليات التحسين المستمر للأنظمة: "عندما نقدم حلا ما، يجد العدو بسرعة ردا مضادا، وهذا يدفعنا لإيجاد حل بديل، وبالتالي من الضروري العمل على تحسين أنظمتنا بشكل مستمر".وفي وقت سابق، أفادت السكرتيرة الصحفية للقوات المسلحة الأوكرانية "الجنوبية" ناتاليا جومينوك، أن "الروس بدأوا في إظهارمعجزات حقيقية في مجال التحسين الفني لمسيرات "لانتسيت كاميكازي"، والتي زاد مدى طيرانها من 40 إلى 70 كيلومترا".وتستخدم روسيا "لانتسيت"، وطائرات مسيرة أخرى في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأظهرت تلك الطائرة كفاءة عالية في تنفيذ عمليات نوعية ضد القوات المسلحة الأوكرانية، كان أبرزها تدمير مقاتلة "ميغ - 29" أوكرانية وإصابتها بدقة من مسافة 80 كيلومترا.وتستطيع "لانتسيت" تدمير أنواع مختلفة من الأهداف المعادية تشمل المدفعية والدفاعات الجوية وراجمات الصواريخ ومراكز القيادة وقوات المشاة إضافة إلى المنشآت العسكرية.وتسبب نجاح "لانتسيت" في تنفيذ مهامها في إرباك القوات الأوكرانية، التي بدأت هجومها المضاد ضد القوات الروسية منذ أشهر دون أن تتمكن من تحقيق أي نجاح حتى الآن، رغم اقتراب فصل الشتاء الذي تتحول فيه التربة إلى "طين" ووحل لا يمكن اجتيازه بالمعدات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230925/مسيرات-لانتسيت-الروسية-جاهزة-للفتك-بالعدو-في-ظروف-الطقس-المتجمد-1081394581.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072769352_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e6c2a27126b5d50d3561b74f3eedc077.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, روسيا, رصد عسكري
سلاح روسيا, روسيا, رصد عسكري
"كلاشنيكوف": نطور "لانتسيت" بشكل مستمر
تابعنا عبر
أعرب رئيس شركة "كلاشنيكوف" الروسية آلان لوشنيكوف، اليوم الخميس، عن الحاجة إلى التطوير والتحسين المستمر للمسيرات التي تصنعها الشركة، بما في ذلك مسيرات "لانتسيت".
وصرّح لوشنيكوف للصحفيين في المنتدى الروسي للأسلحة، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أظهرت الحاجة إلى التطوير المستمر في عمل الطائرات من دون طيار، بما في ذلك أنظمة التحكم والملاحة والاتصالات المرتبطة بها.
وأجاب لوشنيكوف عن سؤال أحد الصحفيين المتعلق بعمليات التحسين المستمر للأنظمة: "عندما نقدم حلا ما، يجد العدو بسرعة ردا مضادا، وهذا يدفعنا لإيجاد حل بديل، وبالتالي من الضروري العمل على تحسين أنظمتنا بشكل مستمر".
وفي وقت سابق، أفادت السكرتيرة الصحفية للقوات المسلحة الأوكرانية "الجنوبية" ناتاليا جومينوك، أن "الروس بدأوا في إظهارمعجزات حقيقية في مجال التحسين الفني لمسيرات "لانتسيت كاميكازي"، والتي زاد مدى طيرانها من 40 إلى 70 كيلومترا".
وتستخدم روسيا "لانتسيت"، وطائرات مسيرة أخرى في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأظهرت تلك الطائرة كفاءة عالية في تنفيذ عمليات نوعية
ضد القوات المسلحة الأوكرانية، كان أبرزها تدمير مقاتلة "ميغ - 29" أوكرانية وإصابتها بدقة من مسافة 80 كيلومترا.
وتستطيع "لانتسيت
" تدمير أنواع مختلفة من الأهداف المعادية تشمل المدفعية والدفاعات الجوية وراجمات الصواريخ ومراكز القيادة وقوات المشاة إضافة إلى المنشآت العسكرية.
وتسبب نجاح "لانتسيت" في تنفيذ مهامها في إرباك القوات الأوكرانية، التي بدأت هجومها المضاد ضد القوات الروسية منذ أشهر دون أن تتمكن من تحقيق أي نجاح حتى الآن، رغم اقتراب فصل الشتاء الذي تتحول فيه التربة إلى "طين" ووحل لا يمكن اجتيازه بالمعدات العسكرية.