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https://sputnikarabic.ae/20231012/كيف-يعمل-نظام-الدفاع-الصاروخي-الإسرائيلي-1081951795.html
كيف يعمل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي؟
كيف يعمل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي؟
كيف يعمل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي؟
2023-10-12T16:21+0000
2023-10-12T16:21+0000
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القبة الحديدية، الشعاع الحديدي، مقلاع داوود، رايثيون، حيتس، تامير، نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي
القبة الحديدية، الشعاع الحديدي، مقلاع داوود، رايثيون، حيتس، تامير، نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي

كيف يعمل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي؟

16:21 GMT 12.10.2023
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نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي هو نظام دفاع صاروخي رباعي المستويات. تعرف من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق عمل "سبوتنيك" كيف يعمل هذا النظام.
نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
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