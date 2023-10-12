https://sputnikarabic.ae/20231012/كيف-يعمل-نظام-الدفاع-الصاروخي-الإسرائيلي-1081951795.html
كيف يعمل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي؟
كيف يعمل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي؟
كيف يعمل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي؟
2023-10-12T16:21+0000
2023-10-12T16:21+0000
2023-10-12T16:21+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
إسرائيل
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إسرائيل
2023
الأخبار
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سبوتنيك عربي
القبة الحديدية، الشعاع الحديدي، مقلاع داوود، رايثيون، حيتس، تامير، نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي
القبة الحديدية، الشعاع الحديدي، مقلاع داوود، رايثيون، حيتس، تامير، نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي
كيف يعمل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي؟
نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي هو نظام دفاع صاروخي رباعي المستويات. تعرف من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق عمل "سبوتنيك" كيف يعمل هذا النظام.