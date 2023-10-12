https://sputnikarabic.ae/20231012/لافروف-روسيا-تأمل-أن-يلتزم-الجميع-بإنشاء-دولة-فلسطينية-بعد-انتهاء-المرحلة-الساخنة-من-الصراع-1081922058.html
لافروف: روسيا تأمل أن يلتزم الجميع بإنشاء دولة فلسطينية بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع
لافروف: روسيا تأمل أن يلتزم الجميع بإنشاء دولة فلسطينية بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تأمل بأن يأخذ الجميع على محمل الجد الالتزام بإنشاء دولة فلسطين، بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع في الشرق... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T06:19+0000
2023-10-12T06:19+0000
2023-10-12T06:50+0000
روسيا
طوفان الأقصى
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وشدد لافروف على ضرورة التزام طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي باحترام القانون الإنساني وتجنب الاستخدام العشوائي للقوة.وقال لافروف للصحفيين بعد قمة وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في بيشكيك: "في نفس اليوم الذي بدأت فيه هذه المرحلة الساخنة من المواجهة بين حماس وإسرائيل، أصدروا بيانًا، بيانًا رسميًا من وزارة الخارجية، دعوا فيه بالضبط إلى ما تتحدثون عنه الآن - وقف فوري لإطلاق النار ووقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين".وأضاف لافروف: "اليوم (في قمة وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة) تطرقنا إلى هذا الموضوع. دعونا نرى ما إذا كان من الممكن قبل القمة (لرؤساء دول رابطة الدول المستقلة) الاتفاق على موقف مشترك لعرضه رسميا".وأضاف لافروف: "الجميع لديه رأي مشترك، لقد ناقشنا هذا اليوم في جلسة ضيقة، وهو أنه من الضروري الوقف الفوري لهذا الصراع، والامتثال للقانون الدولي والإنساني، ومنع أي مظاهر للأعمال الإرهابية، والاستخدام العشوائي للقوة، والذي يمكن أن يعاني منها المدنيون على كلا الجانبين بأعداد كبيرة، وهم يعانون منها بالفعل".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
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روسيا, طوفان الأقصى
لافروف: روسيا تأمل أن يلتزم الجميع بإنشاء دولة فلسطينية بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع
06:19 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 06:50 GMT 12.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تأمل بأن يأخذ الجميع على محمل الجد الالتزام بإنشاء دولة فلسطين، بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع في الشرق الأوسط.
وشدد لافروف على ضرورة التزام طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي باحترام القانون الإنساني وتجنب الاستخدام العشوائي للقوة.
"نأمل بشدة أنه بمجرد انتهاء هذا الصراع، وندعو إلى حدوث ذلك على الفور، أن يتحمل الجميع بالمسؤولية الجدية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية على أساس المبادئ التي وافقت عليها الأمم المتحدة".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وقال لافروف للصحفيين بعد قمة وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في بيشكيك: "في نفس اليوم الذي بدأت فيه هذه المرحلة الساخنة من المواجهة بين حماس وإسرائيل، أصدروا بيانًا، بيانًا رسميًا من وزارة الخارجية، دعوا فيه بالضبط إلى ما تتحدثون عنه الآن - وقف فوري لإطلاق النار ووقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين".
وأضاف لافروف: "اليوم (في قمة وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة) تطرقنا إلى هذا الموضوع. دعونا نرى ما إذا كان من الممكن قبل القمة (لرؤساء دول رابطة الدول المستقلة) الاتفاق على موقف مشترك لعرضه رسميا".
وأضاف لافروف: "الجميع لديه رأي مشترك، لقد ناقشنا هذا اليوم في جلسة ضيقة، وهو أنه من الضروري الوقف الفوري لهذا الصراع، والامتثال للقانون الدولي والإنساني، ومنع أي مظاهر للأعمال الإرهابية، والاستخدام العشوائي للقوة، والذي يمكن أن يعاني منها المدنيون على كلا الجانبين بأعداد كبيرة، وهم يعانون منها بالفعل".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.