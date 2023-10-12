https://sputnikarabic.ae/20231012/لحظة-تدمير-دبابة-أوكرانية-حاولت-إعاقة-تقدم-القوات-الروسية-فيديو-1081930394.html
لحظة تدمير دبابة أوكرانية حاولت إعاقة تقدم القوات الروسية... فيديو
لحظة تدمير دبابة أوكرانية حاولت إعاقة تقدم القوات الروسية... فيديو
دمرت القوات الروسية دبابة أوكرانية باستخدام طائرة مسيرة، بعد محاولتها منح تقدم القوات الروسية على محور دونيتسك. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T09:51+0000
2023-10-12T09:51+0000
2023-10-12T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقامت قوات تابعة لتجمع وحدات "الجنوب" الروسية، بتدمير دبابة أوكرانية، بعد محاولة الأخيرة منع تقدم القوات الروسية قرب أفدييفكا في دونيتسك.وتظهر المشاهد لحظة استهداف الدبابة الأوكرانية من خلال إلقاء قنبلة بالاستعانة بطائرة مسيرة، وتصاعد ألسنة الدخان منها، في لقطات صُوّرت من الأعلى.وقال أستافيف، لوكالة "سبوتنيك": "تصدت وحدات المجموعة لهجمات مجموعات الاقتحام التابعة للفرقة الهجومية المستقلة الخامسة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كليشيفكا".وأضاف: "بلغت خسائر العدو في القوة البشرية أكثر من 15 جنديًا. نتيجة للعمليات الهجومية لقواتنا في اتجاه دونيتسك، تمكنت القوات من التسلل في دفاع العدو على عمق يتراوح بين 300 و600 متر، في المناطق المحيطة بمدن مارينكا، وفوديانا، وسبورنايا، وتونينكايا".
https://sputnikarabic.ae/20231012/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-إنزال-أوكرانية-على-جزيرة-بولشوي-بوتيمكين-1081925249.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
لحظة تدمير دبابة أوكرانية حاولت إعاقة تقدم القوات الروسية... فيديو
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دمرت القوات الروسية دبابة أوكرانية باستخدام طائرة مسيرة، بعد محاولتها منح تقدم القوات الروسية على محور دونيتسك.
وقامت قوات تابعة لتجمع وحدات "الجنوب" الروسية، بتدمير دبابة أوكرانية، بعد محاولة الأخيرة منع تقدم القوات الروسية قرب أفدييفكا في دونيتسك.
وتظهر المشاهد لحظة استهداف الدبابة الأوكرانية من خلال إلقاء قنبلة بالاستعانة بطائرة مسيرة، وتصاعد ألسنة الدخان منها، في لقطات صُوّرت من الأعلى.
أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تصدت لهجمات العدو في منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتسللت في الدفاع الخاص بالقوات المسلحة الأوكرانية على عمق يتراوح بين 300 و600 متر، مشيرا إلى تكبد قوات كييف أكثر من 15 جنديًا.
وقال أستافيف، لوكالة "سبوتنيك
": "تصدت وحدات المجموعة لهجمات مجموعات الاقتحام التابعة للفرقة الهجومية المستقلة الخامسة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كليشيفكا".
وأضاف: "بلغت خسائر العدو في القوة البشرية أكثر من 15 جنديًا. نتيجة للعمليات الهجومية لقواتنا في اتجاه دونيتسك، تمكنت القوات من التسلل في دفاع العدو على عمق يتراوح بين 300 و600 متر، في المناطق المحيطة بمدن مارينكا، وفوديانا، وسبورنايا، وتونينكايا".